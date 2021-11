Federico Lauri Fashion Style, chi è il parrucchiere dei vip: fidanzata, malattia, figli e prezzi

22 novembre 2021 a

Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, è ormai il parrucchiere più conosciuto d'Italia. Con la partecipazione a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, la sua popolarità è in continua crescita.

Ma chi è Federico Lauri? Originario di Anzio, 32 anni, è un famosissimo hairstylist che tra i suoi clienti ha numerosi vip. Una passione, quella delle acconciature, sviluppata già piccolo. All'età di 5 anni amava infatti creare acconciature per le bambole, usando stuzzicadenti e tanta fantasia. Quello che per anni è stato solo un gioco, si è ben presto tramutato in un lavoro. Dopo anni di gavetta e di sacrifici Federico si è guadagnato un posto nel mondo dello spettacolo, mettendo le mani tra le chiome di moltissime star. Valeria Marini in primis. Con il crescente successo Lauri si è trasformato in Federico Fashion Style e dal negozio di Anzio è partito alla conquista dell'Italia aprendo altri saloni in Sardegna, a Napoli, a Roma (due) e Milano. L'obiettivo adesso è aprirne uno a Dubai. Ma quali sono i prezzi? Nei suoi saloni per un taglio donna effettuato proprio da lui occorrono 48 euro, altrimenti 40. Le prestazioni più care sono il colore intero (120 euro), l'extension a fila singola (300) e a fila intera (1.200). Lauri è stato contattato anche da vip stranieri come Paris Hilton e Victoria Silvstedt.

Sui social c'è una curiosità quasi morbosa sulla sua sessualità, lo ha spiegato lo stesso Federico in una recente intervista: "Sono fidanzato con Letizia da dodici anni e abbiamo una bambina che si chiama Sophie Maelle. Non sono gay. Non significa che se sei vestito come me sei gay o perché sei parrucchiere o stilista”. Federico ha poi dichiarato di essere ricorso insieme alla moglie all’inseminazione artificiale dopo aver dovuto fare un'operazione a causa del varicocele, malattia che lo ostacolava nel desiderio di avere figli. Ora l'avventura a Ballando con le stelle in coppia con Anastasia Kuzmina, mentre oggi si racconterà ospite a Oggi è un altro giorno su Rai1.

