L'Eredità, Riccardo nuovo campione. La Ghigliottina del 21 novembre però è sfortunata

Il campione della puntata di oggi, domenica 21 novembre 2021, de L'Eredità - il quiz game di Rai1 condotto da Flavio Insinna nella fascia oraria che anticipa il telegiornale della sera - è il giovane Riccardo. Ma alla Ghigliottina non trova il guizzo vincente.

Al triello Riccardo ha la meglio su Ketty, già campionessa, e Gabriele. Il neo campione è molto bravo nell'ltima domanda sull'arte: chi influenzò il periodo aureo di Klimt? La risposta corretta è "i mosaici di Ravenna". Così con un bottino di 160mila euro si presenta alla Ghigliottina. Dopo alcuni "tagli" il montepremi finale è di 20mila euro. Le parole da correlare sono Parigi, vendere, Dalla, persona e mammina. Riccardo prova la parola asta come quella risolutiva, ma quella vincente è cara.

Per Ketty, campionessa per più puntate, quindi ancora una puntata da campionessa a bocca asciutta, visto che non è mai riuscita a trovare il guizzo giusto nel programma, quello che appassiona tanti italiani prima del Tg1. La ragazza tuttavia ci riproverà anche nella puntata di domani, lunedì, insieme al nuovo campione e allo stesso Gabriele che ha partecipato al triello. Appuntamento sempre in onda su Rai1 dalle 18,45.

