Virginia Raffaele, la famiglia circense e il luna park dell'Eur. Vita privata: per cinque anni fidanzata con Ubaldo Pantani

Virginia Raffaele ospite di Che tempo che fa, oggi domenica 21 novembre 2021, il talk show di Fabio Fazio in onda su Rai3. Virginia, dai più conosciuta come comica e imitatrice, ma anche attrice e conduttrice radiofonica e televisiva, sarà una dei concorrenti della seconda edizione di Lol, chi ride è fuori, reality di Prime Video.

Ma chi è Virginia Raffaele? Romana, nasce da una famiglia circense di origini abruzzesi e calabresi: sua nonna Ornella detta Nelly, di Arielli, era un'acrobata amazzone e insieme con i suoi fratelli aveva anche un circo, il circo Preziotti. Negli anni Cinquanta i suoi nonni fondarono il luna park dell'Eur a Roma, dove Virginia è praticamente cresciuta. Diplomatasi nel 1999 all'Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale diretta da Mariagiovanna Rosati Hansen, ha studiato danza classica e moderna all'Accademia Nazionale di danza. Nel 2001 Virginia, assieme a Danilo De Santis e Francesca Milani, dà vita al trio comico Due interi e un ridotto, con il quale vince alcuni festival. Prende anche parte a numerosi lavori insieme a Lillo & Greg in teatro, mentre in televisione partecipa a numerose fiction: L'ispettore Giusti con Enrico Montesano, Incantesimo, Carabinieri, Il maresciallo Rocca. Il suo successo da imitatrice nasce quando entra nel cast di Mai dire Grande Fratello Show nel 2009 interpretando con successo diverse parodie di personaggi del Grande Fratello 9 (Cristina Del Basso e Federica Rosatelli) e cantanti italiane (Malika Ayane e Giusy Ferreri). Poi entra nel cast di Quelli che il calcio in qualità di imitatrice, vestendo i panni della criminologa Roberta Bruzzone, della nuotatrice Federica Pellegrini, dell'allora presidente della regione del Lazio Renata Polverini e della partecipante all'Isola dei Famosi Eleonora Brigliadori. Poi le imitazioni di Ornella Vanoni e Belén Rodríguez, che diventano virali. Numerose le sue ospitate e collaborazioni. Porta le sue imitazioni anche al Festival di Sanremo in due edizioni diverse in cui è anche co-conduttrice (2016 e 2019), mentre nel 2017 conduce su Rai2 il suo primo show televisivo, dal titolo Facciamo che io ero.

Virginia ha avuto una relazione di cinque anni con Ubaldo Pantani, anche lui attore comico e imitatore. Dopo cinque anni i due si sono lasciati e l’attrice al momento è single. Durante la relazione con Pantani, Virginia Raffaele ha stretto un rapporto molto importante con la figlia del comico e in un’intervista a Vanity Fair ha ammesso di sentire moltissimo la mancanza di quel legame.

