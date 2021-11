Mara Venier, incidente a Domenica In: caduta durante la pubblicità. Al suo posto Pierpaolo Pretelli

21 novembre 2021 a

Incidente per Mara Venier durante la puntata di Domenica In andata in onda oggi 21 novembre 2021. Dopo il break per la pubblicità sullo schermo non riappare la presentatrice veneziana, ma Pierpaolo Pretelli che aveva appena concluso il blocco precedente della trasmissione esibendosi sulle note di Darty Dancing. "Mi trovo in imbarazzo, ma devo sostituire Mara che ha avuto un piccolo incidente" spiega a telecamere accese Pretelli visibilmente a disagio. Attimi concitati che fanno montare la paura, poi fuoricampo una voce dice "spieghiamo altrimenti il pubblico si preoccupa". Pretelli ci prova: "Durante la pausa per la pubblicità Mara è scivolata e si è fatta una distorsione probabilmente alla caviglia".

Così la trasmissione continua con il gioco delle canzoni che vede Pretelli prendersi carico della trasmissione. Sino a quando non compare Mara con il piede fasciato e il ghiaccio sulla tempia sinistra. Proprio lei spiega l'accaduto: "Sono caduta di faccia, ho rotto gli occhiali, preso una botta in faccia e mi fa male il piede". Poi aggiunge: "Non me la sento di continuare, vai tu Pierpaolo". Poi la rapida retromarcia: "Facciamo entrare Memo Remigi, c'è la sua intervista. Vado avanti così, mi devono abbattere per non fare Domenica In" aggiunge tra gli applausi del pubblico e l'orchestra in studio che spara a palla Vasco Rossi con "Eh... già".

