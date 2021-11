Gina Lollobrigida, il patrimonio: quante vale la sua eredità. I beni amministrati da un tutore e le battaglie legali

21 novembre 2021 a

Gina Lollobrigida si racconterà oggi, 21 novembre 2021, a Domenica In. Carriera, amori, vita privata, ma anche le battaglie legali di questi ultimi anni in cui sono stati coinvolti il manager e tuttofare Andrea Piazzolla, già indagato per circonvenzione di incapace, e il figlio Andrea Milko Skofic. L'ultimo colpo di scena della vicenda ha visto l'ingresso dell'avvocato Antonio Ingroia: l'iconica Lollo, 94 anni, ha deciso infatti di affidarsi come legale all'ex pm antimafia. Tutto parte da un patrimonio extralusso. D'altrone Gina Lollobrigida è stata capace da Subiaco, suo paese di nascita, di conquistare Hollywood. Autentica star internazionale, tra le italiane più famose al mondo, avrebbe un patrimonio di circa 215 milioni di dollari secondo alcune stime. D'altronde la sua carriera cinematografica, in particolare negli anni Cinquanta e Sessanta, l'hanno portata ad essere una delle attrici più richieste in quegli anni e ha girato con gli attori più famosi del cinema internazionale. Un'eredità che spazia da case ad appartamenti, passando per quadri e gioielli.

Tra l'altro poche settimana fa la corte di Cassazione ha convalidato il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno. In pratica, i suoi beni saranno amministrati da un tutore. A promuovere l'azione legale, a tutela del patrimonio della diva italiana più conosciuta al mondo insieme a Sofia Loren, è stato il figlio Andrea Milko Skofic (64 anni) con il quale i rapporti sono sempre stati difficili. È lui che ha chiesto all'autorità giudiziaria di Roma di mettere il patrimonio di sua madre in mani sicure. Anzi Skofic aveva chiesto la tutela anche per la gestione ordinaria della vita di sua madre. Ma i giudici hanno ritenuto che Lollo è in grado di prendere da sola le sue decisioni per la vita quotidiana, ma non quelle che riguardano la gestione di soldi, società, immobili. Pur escludendo una situazione di infermità mentale derivante da patologie psichiatriche, i periti medici hanno evidenziato "un indebolimento della corretta percezione della realtà" e uno stato di vulnerabilità che rende "possibile l'altrui opera di suggestione". Insomma è reale il rischio di finire raggirata da persone senza scrupoli che mirano ai suoi beni, e sono in corso processi penali proprio contro chi si sarebbe approfittato di lei.

Per esempio il suo uomo di fiducia Andrea Piazzolla, già a processo per aver sottratto circa 3 milioni di euro all'attrice, è stato rinviato a giudizio insieme al ristoratore Antonio Salvi, che ha provato a improvvisarsi intermediatore con la casa che avrebbe dovuto battere all'asta svariati oggetti di valore della donna. Si tratta di 350 beni e opere custodite nella complesso immobiliare dell'Appia Antica, residenza italiana dell'iconica Lollo: tavolini, specchi, sedie, armadi, candelieri, panche, un orologio a torre, sgabelli, fregi lignei, tappeti, marmi, busti, coppe, dipinti, opere della "scuola romana", di pittori fiamminghi e russi. Secondo il giudice l'attrice sarebbe stata indotta a "credere che la traslazione dei beni in posto diverso dalla abitazione fosse solo finalizzata al deposito temporaneo degli stessi e a preservarli da eventuali aggressioni da parte dell'autorità giudiziaria". Per il giudice sarebbe una truffa.

