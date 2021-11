Amici 2021, torta di compleanno per Celentano e Lda in lacrime. Che ballo tra Todaro e Cuccarini

21 novembre 2021 a

Un'altra attesa puntata di Amici di Maria De Filippi quella che va in onda oggi, domenica 21 novembre 2021, su Canale5. Nessun ospite previsto ma tante sorprese interessanti che coinvolgeranno in particolar modo insegnanti e giurati del talent. A iniziare da una Lorella Cuccarini che - gelosa del ballo concesso da Todaro a Celentano la scorsa puntata, riuscirà a coinvolgere il neo entrato ballerino e professore di danza di una bella rumba.

Sul fronte della gara invece tutti i ragazzi in sfida hanno vinto le loro battaglie e hanno tenuto la maglia. Nello specifico ecco le anticipazioni della puntata odierna. Zerbi ha qualche dubbio se sostituire o meno Simone e decide di attendere la sfida della prossima settimana per verificare l'atteggiamento dell'allievo. La classifica dei cantanti viene valutata dai professori e ad aver la peggio sarà Lda: il figlio di Gigi D'Alessio, poi in lacrime, si becca uno zero bello tondo da Anna Pettinelli. Ma al suo posto in sfida si propone Albe. Per quanto riguarda i ballerini, Serena e Dario dimostreranno le loro difficoltà nella coreografia messa a punto dall'insegnante Celentano che così sarà messa nel mirino dai suoi colleghi di "giudizio": gli animi si scalderanno.

Altro momento con gli insegnanti protagonisti arriva, a sorpresa, quando Maria De Filippi entra in studio con una torta per festeggiare i 55 anni di Alessandra Celentano, compleanno compiuto lo scorso 17 novembre. L'obiettivo è fare una piccola festa ma anche addolcire l'insegnante sempre molto dura con i suoi allievi ma anche spigolosa con gli altri insegnanti. Uno dei motivi del successo della trasmissione: De Filippi lo sa e cavalca spesso le varie situazioni. La torta riservata a Celentano, dal 2003 nella trasmissione, lo testimonia.

