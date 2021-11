Elisa Isoardi, le storie del suo passato e il nuovo amore. A Domenica In si confessa a Mara Venier

21 novembre 2021 a

Elisa Isoardi, oggi domenica 21 novembre, sarà una degli ospiti di Mara Venier durante la puntata di Domenica In. Conduttrice italiana, ma anche showgirl, è stata una delle protagoniste della passata edizione (anno 2020) di Ballando con le Stelle. Chi è Elisa Isoardi? Nata a Cuneo il 27 dicembre 1982, protagonista della televisione (e non solo) è tra le più amate dal pubblico, soprattutto per la sua brillante esperienza ne La prova del cuoco e dopo le partecipazioni televisive a Ballando con le stelle e L'Isola dei famosi 2021. Per quanto riguarda la vita privata, ribadisce che "sono concentrata sul lavoro. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa. Sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente, questo spaventa ancora nel 2020”.

"Questa Elisa è inedita anche per me, prima che per il pubblico. Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, ho preso confidenza con il mio corpo - ha dichiarato in passato - Ho scoperto aspetti della personalità che nemmeno sapevo di avere. Ora sono più consapevole anche della mia femminilità”. Isoardi ha affermato anche cosa si aspetta dall'amore: "Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione", ha sottolineato . Nel 2015 ha fatto clamore la sua storia d’amore con il leader della Lega, Matteo Salvini. “Io e Matteo stiamo benissimo insieme. Abbiamo un equilibrio perfetto - aveva commentato durante quell'esperienza - Matteo è un uomo meraviglioso: non si direbbe, ma della coppia è lui quello moderato e paziente. Io, a volte, sono un po’ lunatica. Lo ammetto. Matteo è bravissimo a gestire la sua vita privata ed è un ottimo papà".

La loro storia è terminata nel novembre 2018, quando, con una foto social la conduttrice ha fatto sapere: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo", queste le parole che furono scritte su Instagram per accompagnare lo scatto. Oggi Elisa Isoardi sarà ospite di Mara Venier e si racconterà, magari svelando anche ufficialmente il nuovo amore, di cui il gossip si è occupato negli scorsi mesi.

