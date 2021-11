Ballando con le Stelle, Arisa bacia il suo Vito Coppola sulle note di Dirty Dancing: "Ci caliamo nella parte"

21 novembre 2021 a

a

a

Fuori programma durante l'esibizione di Arisa a Ballando con le Stelle. Nella puntata di sabato 20 novembre, la cantante, insieme al ballerino Vito Coppola, ha dato vita all'interpretazione di The time of our lives, celebre colonna sonora di Dirty Dancing, il film musical portato al successo da Patrick Swayze.

Arisa, l'ex fidanzato Giuseppe Anastasi suo autore anche dopo la fine dell'amore: ecco le canzoni più belle

Arisa ha baciato a sorpresa il suo insegnante durante la performance, con lo stesso Vito Coppola che non è riuscito a nascondere un pizzico di imbarazzo. "Ci caliamo nella parte", ha affermato la cantante. "Di solito bacio le persone con cui sto insieme, ma da qui voglio cominciare a fare questa cosa anche senza stare insieme", ha aggiunto scherzando ma non troppo la stessa Arisa, che ha conquistato nuovamente giudici e pubblico, con la sua bravura e simpatia.

Arisa scatenata: foto super sexy e il nuovo singolo. La cantante travolge il web | Video

"Nessuno può mettere Arisa in un angolo", ha sottolineato Selvaggia Lucarelli al termine della esibizione della cantante.

Arisa, "lei va lasciata libera per rendere al meglio" svela Vito Coppola. Selvaggia Lucarelli l'applaude: "Genio, sregolatezza e disciplina"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.