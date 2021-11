Ballando con le stelle, ancora alta tensione tra Selvaggia Lucarelli e Morgan: "Do il voto solo con la paletta"

20 novembre 2021 a

a

a

La tanto attesa "montagna" della performance di Morgan a Ballando con le stelle di sabato 20 novembre dopo le polemiche della scorsa settimana con Selvaggia Lucarelli ha partorito il "topolino".

Morgan contro Selvaggia Lucarelli, che litigio: "Non capisce nulla di musica e danza" | Video

Niente polemiche stavolta, o almeno questo era il tentativo del cantautore, deciso a far scivolare le discussioni per parlare esclusivamente dello spettacolo messo in scena, vale a dire Singing in the rain di Gene Kelly, riarrangiato ovviamente da Morgan.

Morgan, la depressione dopo il suicidio del padre davanti a lui. Tre figlie, Maria Eco con Alessandra Cataldo

Attesa la prova di Castoldi, almeno quanto il giudizio su di lui da parte di Selvaggia Lucarelli. Che però - confermando un'alta tensione a teatro - non ha voluto parlare o esprimere un giudizio articolato: "Darò il mio voto con la paletta", ha commentato brevemente la giornalista che ha espresso un bel 7. Insomma, gelo totale e "the show must go on". Anche se a denti stretti.

Morgan querela Selvaggia Lucarelli: "Hater che fa bullismo". Poi attacca anche Milly Carlucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.