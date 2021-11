L'Eredità, Ketty campionessa ancora a bocca asciutta: alla Ghigliottina non spedisce le Lettere

20 novembre 2021 a

a

a

Colpi di scena a non finire nell'appuntamento con L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Nella puntata di sabato 20 novembre sfida avvincente tra Gabriele, Martina e la campionessa Ketty, che al Triello si è imposta sul filo di lana, presentandosi alla Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro. Un bottino che però si è ridotto di molto dopo le parole Uomo, Fuoco, Amore, Aprire e Chiare, fino a 13.125 euro.

L'Eredità, Ketty ancora campionessa. Alla Ghigliottina però non trova la parola vincente: era personale

Un "taglio", che ha fatto capire come Ketty sia stata sempre lontana dalla soluzione. E così è stato: la campionessa ha scritto Acque come soluzione del gioco finale. Una risposta che non si è rivelata quella esatta. Nel consueto ragionamento di fine trasmissione, il conduttore Flavio Insinna ha portato la stessa ragazza fino alla chiave della Ghigliottina, che era rappresentata da Lettere.

L'Eredità, Lorenzo ancora campione. Ma la Ghigliottina non è in discesa e perde

Per la giovane studentessa quindi ancora una puntata da campionessa a bocca asciutta, visto che Ketty non è mai riuscita a trovare il guizzo giusto nell'appuntamento decisivo del programma, quello che appassiona tanti italiani prima del Tg1. La ragazza tuttavia ci riproverà anche nella puntata di domenica 21 novembre, sempre in onda su Rai1 dalle 18,45. Con lei anche Gabriele e Martina, suoi avversari nel Triello. Appuntamento a domenica con L'Eredità.

L'Eredità, Ketty ancora campionessa ma i soldi non arrivano: alla Ghigliottina la fa piangere la Cipolla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.