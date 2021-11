Andrea Iannone, otto anni con Claudia Manzella: poi la storia con Belen e ora Carmen Victoria Rodriguez

20 novembre 2021 a

Andrea Iannone è un pilota e ora personaggio televisivo, attualmente impegnato a Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nato il 9 agosto del 1989 a Vasto, in provincia di Chieti, nel 2004, a 15 anni, ha preso parte al campionato Italiano Velocità, al campionato Spagnolo Velocità e ad altre competizioni a livello nazionale ed europeo. L’anno successivo, a 16 anni, ha disputato per la prima volta la stagione completa del motomondiale in classe 125, sempre su un’Aprilia.

La Federazione internazionale di motociclismo nel 2019 ha annunciato di aver momentaneamente sospeso Iannone dalle corse perché risultato positivo ad un controllo antidoping. Nel 2020 i risultati delle controanalisi hanno confermato la presenza di tracce di steroidi anabolizzanti. A novembre dello stesso anno è stato quindi squalificato per quattro anni dal Tas di Losanna.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo otto anni di relazione con Claudia Manzella, Iannone ha conosciuto Belen Rodriguez. I due hanno reso ufficiale la loro relazione nel 2016. Due anni dopo il pilota, in un’intervista al settimanale Chi, ha dichiarato: “Questo amore mi ha arricchito in tutti i sensi ed è successo grazie a una formula magica: la normalità”, le sue parole. Belen Rodriguez e Iannone si sono però separati nel 2018. L’anno dopo il pilota è stato fotografato con l’influencer Giulia De Lellis. Nel 2020 la loro storia è finita. Stando a quanto scritto dal settimanale Chi, Iannone ha da qualche tempo una nuova fidanzata, la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez. Iannone è tra i concorrenti di Ballando con le stelle ed è tra i protagonisti anche della puntata di sabato 20 novembre.

