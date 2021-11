Sabrina Salerno, dall'infanzia con i nonni agli attacchi di panico: la storia finita con Pierre Cosso

20 novembre 2021 a

a

a

Sabrina Salerno è un'attrice, cantante e showgirl italiana, famosissima anche all'estero. Nata a Genova 15 marzo del 1968, ma dai 5 ai 15 anni ha vissuto a Sanremo con i nonni. Per quanto riguarda la vita privata, ha confessato di aver sofferto di depressione, ansia ed attacchi di panico quando aveva soli 24 anni. La carriera di Sabrina Salerno è iniziata nel 1984 nel programma W le donne condotto da Amanda Lear ed Andrea Giordana.

Sabrina Salerno: "Sono una donna forte e mi piaccio. Cosa non sopporto? Stupidità e ignoranza"

Celebre inoltre per la showgirl in coppia con Jo Squillo la partecipazione al Festival di Sanremo del 1991 con Siamo donne. La stessa Salerno ci è poi ritornata come co-conduttrice al fianco di Amadeus nel 2020. Dopo la depressione tuttavia, piano piano, la situazione è migliorata ed adesso è pienamente riuscita a risalire dal baratro in cui era sprofondata. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Sabrina Salerno dal 1994 è legata con Enrico Monti, imprenditore che gestisce l’azienda di famiglia che realizza camicie e abiti su misura per gli uomini. La coppia si è sposata nel 2006 e nel 2004 è nato il loro figlio Luca Maria.

Sabrina Salerno, seno naturale al 100%: "Ma da quando ho 20 anni dicono che sono rifatta da capo a piedi"

In passato, invece, Sabrina Salerno ha avuto una relazione con l’attore francese Pierre Cosso. Sabrina Salerno è tra i protagonisti di Ballando con le stelle, il talent show di Milly Carlucci, anche nella puntata in onda sabato 20 novembre. Nelle puntate precedenti ha avuto alcune polemiche con Selvaggia Lucarelli, la quale pretendeva da lei di uscire un po' dalla sua proverbiale immagine sexy.

Sabrina Salerno, dallo strabismo di Venere al figlio Luca: "Litighiamo su tutto, è bastian contrario come me"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.