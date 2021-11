Memo Remigi, la rinuncia alla carbonara per Ballando con le Stelle. Un monolocale con la Barbara D'Urso

20 novembre 2021 a

Memo Remigi sta vivendo una seconda giovinezza grazie a Ballando con le Stelle. Il musicista, 83 anni, si è dimostrato ballerino coraggioso e simpatico oltre che dotato di grande senso dello spettacolo. Una delle rivelazioni di questa edizione 2021 dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1. In coppia con Maria Ermachkova ha sempre ottenuto voti alti dalla giuria e - a dispetto dei pronostici - a ben superato queste prime puntate. E chissà che non possa fare un pensierino per la prima posizione finale. "Da ragazzo ballavo il boogie woogie, il cha cha cha, il twist, il samba. Questa esperienza che ho avuto in gioventù cerco di sfruttarla adesso, diciamo che la base c’è” ha raccontato in una recente intervista. Da poco ha svelato uno dei segreti delle sue performance: "Milly mi ha suggerito di mangiare sano: riso in bianco, pesce, pollo. Insomma, addio cucina romana. Ma è anche una questione di sopravvivenza. In sala prove, dietro gli specchi, ci sono le telecamere, perciò le luci sono al massimo, fa un caldo tremendo, se dovessi digerire la carbonara schiatterei all’istante e preferirei rimandare il momento“ ha spiegato con il sorriso.

In queste settimane ha tenuto banco il flirt avuto con Barbara D’Urso negli anni Settanta, spiegando che il mondo dello spettacolo è pieno di tentazioni e che gli scivoloni sono sempre dietro l’angolo. La moglie lo cacciò di casa “così presi un monolocale in affitto per vivere con Barbara. Con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. L’ho protetta da certi ambienti, anzi l’ho salvata. Avevo 39 anni, lei 19… La portavo con me nelle tv private, le spiegavo come muoversi, come parlare, molti miei colleghi cercavano di aiutarla, sapendo che era la mia ragazza. Pippo Baudo la prese a Domenica In". Cantante, paroliere, conduttore radiofonico e televisivo, originario di Erba, la sua carriera iniziò negli anni Sessanta. Nel 1965 compose la musica di Io ti darò di più, presentandola al Festival di Sanremo nella doppia interpretazione di Orietta Berti e Ornella Vanoni. Dopo decenni in televisione e sul palco, nel 2017 Memo ha iniziato a comparire come ospite fisso a Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi su La7 e come "affetto stabile" a Oggi è un altro giorno, su Rai 1.

Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle ha commosso tutto lo studio per il ricordo della moglie Lucia, scomparsa lo scorso gennaio dopo "una malattia che le ha causato tante sofferenze" ha svelato. Poi il racconto: "Ci siamo innamorati a Milano. Le devo tantissimo. Ci siamo conosciuti da ragazzi e sposati nel 1966. Avevamo la stessa età, abbiamo sempre condiviso tutto. Credo sia facile comprendere cosa provo ora: è un dolore indescrivibile”. A Ballando con le Stelle aveva raccontato: "Ho provato una sensazione tremenda quando ho aperto la porta di casa e mi sono reso conto che dentro non c’era più nessuno ad aspettarmi” ricordando il periodo successivo alla scomparsa della moglie.

