Lillo, chi è il comico diventato virale con Posaman: l'amore per Tiziana

Lillo, all'anagrafe Pasquale Petrolo, è atteso ospite di Ballando con le Stelle stasera 20 novembre 2021: sarà infatti il ballerino per una notte. L'attore e cabarettista italiano, noto per far parte del duo comico Lillo e Greg, con il quale ha formato il gruppo rock demenziale Latte & i suoi Derivati. Nato a Roma il 27 agosto del 1962, ha partecipato a tantissimi programmi di intrattenimento e satira, da Le Iene (fu nel gruppo fondatore) a L’Ottavo Nano, Takeshi’s Castle, Victor Victoria, Parla con me.

Per quanto concerne la vita privata, Lillo Petrolo è legato a Tiziana Etruschi. Petrolo è anche un uomo impegnato nel mondo del volontariato. Ha collaborato, nel 2014, con Action Aid, nell’ambito della campagna umanitaria Operazione Fame (condotta in Brasile). Tra le curiosità, ha fondato una stazione radio nel 2008 in Malawi, frutto del progetto di cooperazione internazionale Seiunonero.

Ma è con la partecipazone a Lol, chi ride è fuori, il comedy show andato in onda su Amazon Prime che il suo personaggio è diventato virale. Sono infatti diventati tutti pazzi per Posaman, il supereroe inventato proprio da Lillo durante la prima edizione di Lol che ha visto la vittoria di Ciro dei The Jackal. Sui social e non solo impazza il video in cui il comico romano mette in scena l'improbabile supereroe. Un Posaman che poi nelle settimane successiva ha avuto ancora... "vita". Ha parlato a modo suo degli altri Avengers suoi amici: "Capitan America è un pulciaro - ha detto -. Thor è simpatico ma parla solo di fantacalcio. La Vedova Nera è fantastica ma ha un po' di fiatella. Hulk è un coatto, Iron Man fa una carbonara pazzesca". Posaman ha passato così in rassegna i colleghi Avengers. Posaman, che ha il potere di esibirsi in 6 pose plastiche, ha pertanto svelato questi aneddoti sugli altri Avengers. “Posaman è nato dalla mia passione per i supereroi", ha sottolineato Lillo in diretta con il Trio Medusa a Chiamate Roma Triuno Triuno, su Radio DeeJay. Il comico ha parlato di Lol e spiegato il suo trucco per non ridere: “Metto la bocca a cu*o di gallina, alzo gli occhi al cielo, ma il tip tap di Elio è stato devastante".

