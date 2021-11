Alvise Rigo, amore con Tove Villfor? "Mai vista lei così raggiante". "Linguaggio del corpo chiarissimo"

20 novembre 2021 a

Alvise Rigo è un protagonista di Ballando con le Stelle, tra i più apprezzati dal pubblico. Durante questa esperienza è cresciuto un feeling con la sua insegnante professionista, Tove Villfor. Più volte infatti sono stati pizzicati fuori dagli studi Rai in atteggiamenti intimi e passionali. Nel corso della quinta puntata di Ballando, di sabato 13 novembre, dopo le frecciatine dei giurati e di Rossella Erra, i diretti interessati hanno finalmente rotto il silenzio sul loro rapporto.

La ballerina svedese non ha nascosto di provare qualcosa di forte nei confronti del suo allievo. “Poi se più avanti ci sarà altro vedremo”, ha confidato con il sorriso sulle labbra. Alvise Rigo non è stato da meno e ha elogiato Tove Villfor per la sua bellezza, esteriore e interiore. Per il momento la coppia ha preferito non aggiungere altro ma l’intesa, la sintonia, la complicità sono papabili più che mai. La stessa Selvaggia Lucarelli ha fatto notare: "Mai vista Tove così raggiante", le parole della giornalista. Classe 1992, Alvise Rigo è un ex rugbista, modello e personal trainer di Venezia.

Nel corso della sua carriera sportiva ha giocato in diverse squadre come Mogliano Rugby, Valsugana, Lazio Rugby, Petrarca Rugby. Nel 2020 ha fatto una breve incursione al Festival di Sanremo accanto ad Antonella Clerici. Top secret la vita privata di Rigo anche se qualche anno fa è stato paparazzato accanto a Eleonora Berlusconi, figlia di Silvio e Veronica Lario. Per l'appuntamento di sabato 20 novembre su Rai1 a Ballando con le stelle, la presidente di giuria Caroline Smith gli ha proposto un tango su un testo de Il Volo. "Insomma ragazzi dovete dirci qualcosa?", ha aggiunto la Lucarelli sabato 13 novembre. Ma Roberta Bruzzone, opinionista della trasmissione, ha sottolineato: "Non serve che dicano nulla, il linguaggio del corpo è chiarissimo". Appuntamento su Rai1 dalle 20,35.

