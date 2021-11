Bianca Gascoigne e la dismorfofobia: "Le persone mi dicono che sono sexy ma io mi vedo brutta"

20 novembre 2021 a

Bianca Gascoigne è figlia d'arte, del grande Paul Gazza Gascoigne, ex giocatore della Lazio e della Nazionale inglese. Bianca è una delle protagoniste di Ballando con le stelle e si sta distinguendo come una delle migliori concorrenti. In passato ha ammesso di essersi ridotta il seno e di essere felice con qualche taglia in meno. Ma non solo, la settimana scorsa ha rivelato di essere affetta da dismorfismo corporeo, o dismorfofobia, una patologia che purtroppo non le permette di poter percepire il suo corpo come realmente è, vedendosi più brutta di quello che è in realtà.

"Anche se le persone mi dicono che sono bella e sexy io non mi vedo così. Mi vedo brutta", le sue parole in un video -. Ho problemi con l'immagine del mio corpo. Non penso di essere carina, non mi piace il mio fisico, la mia figura. Ho visto alcuni medici e ci sto lavorando". La modella ha quindi aggiunto: "Anche se io dimagrissi non mi vedrei bella lo stesso. Non riesco a vedermi come mi vedono gli altri, quando mi dicono che sono bella. Forse apprezzerò il mio corpo quando diventerò mamma, perché allora il mio corpo avrebbe fatto qualcosa di buono e bello", ha dichiarato una settimana fa.

Il dismorfismo corporeo, o dismorfofobia, è un disturbo mentale. Le persone affette possono concentrarsi sulla dimensione o sull’aspetto di una specifica parte del corpo. Una persona affetta da dismorfismo corporeo può trascorrere molte ore al giorno preoccupandosi delle imperfezioni percepite nel proprio corpo, sebbene questi problemi appaiano minori o siano impercettibili agli altri. La persona può anche pensare che alcune parti del proprio corpo siano brutte, non attraenti, deformate, può anche vergognarsi del proprio aspetto a tal punto da evitare di uscire. Bianca Gascoigne è tra le protagoniste di Ballando con le stelle, anche nella puntata in onda su Rai1 sabato 20 novembre.

