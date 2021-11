Tu si que vales, stasera tv 20 novembre su Canale5: per la semifinale ospite Alessandra Amoroso

20 novembre 2021 a

Stasera in tv, sabato 20 novembre 2021, va in onda la nona puntata di Tú sí que vales, lo show di Canale5 che si avvicina al gran finale della stagione. Oggi, dalle ore 21,40, è tempo di semifinale per la trasmissione che - con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli - sta vincendo il duello del sabato sera con Rai1.

Il pubblico potrà cosi avere l’occasione per osservare le performance degli ultimi talenti che staccheranno il biglietto per la finale di settimana prossima, rivedere tutta la squadra di conduttori della trasmissione ed anche di godere dell’esibizione del super ospite di puntata. Infatti a fare compagni ai telespettatori ci sarà infatti l’amatissima Alessandra Amoroso, cantante lanciata nel mondo della musica proprio da Maria De Filippi grazie all’altro suo talent di successo, Amici, che sarà in studio per cantare il suo nuovo singolo estratto dall’ultimo album Tutto accade e dal titolo Canzone Inutile.

Alessandra Amoroso, amore finito con Stefano Settepani: "Diventare mamma? Oggi non me lo chiedo più"

Da poco Alessandra Amoroso è stata ospite di Domenica In, dove ha raccontato un po' della sua vita privata. Ammettendo di non essere più fidanzata e di avere il cuore di nuovo libero, ma di non sentirsi ancora pronta per una nuova storia. “In questo momento non ho più il fidanzato. Siamo arrivati a un punto in cui è finito l'amore. Ce lo siamo detto e va bene così”, ha spiegato la cantante di Comunque Andare. “Sono single. Sto molto bene con me stessa. Voglio trovare un mio equilibrio, quando uno lo trova è pronto per stare in due”, le sue parole di qualche mese fa. In passato Alessandra aveva ammesso in più occasioni il desiderio di avere un figlio da Stefano. “Se voglio diventare mamma? Prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più”, ha riconosciuto la cantante non senza dispiacere.

