Clio Back Home, su Real Time la serie sulla star del make up

Clio Zammatteo, la make up artist più famosa d'Italia, è torna a casa. Ha lasciato gli Stati Uniti ed ora vive nuovamente in Italia. Il suo percorso è raccontato in Clio Back Home, una docuserie che racconta la vita di Clio, in onda su Real Time, ogni sabato (dalle 15.40) con due episodi che mostreranno al pubblico aspetti inediti e molto personali della sua storia e del suo straordinario family business.

Ma chi è Clio? Classe 1982, originaria di Belluno, nel 2008 sbarca negli Stati Uniti, a New York, per seguire la sua grande passione: il make up. In pochi anni è diventata, grazie ai tutorial su Youtube, una autentica star del web. La ragazza veneta si era trasferita con il marito Claudio, game designer italiano. Negli States è nata la figlia Grace Cloe (luglio 2017) e poi, poco prima del secondo parto, la decisione di lasciare gli Usa per tornare in Italia. In un video Clio spiegò il perché, dalle difficoltà avute a New York durante il lockdown per il Coronavirus alle paure date dalla facilità con cui negli Usa si ha accesso alle armi. Così per un periodo lasciò la sua casa a New York per farsi ospitare da un'amica in Virginia. Joy Claire poi è nata nell'aprile 2020. I figli avranno la doppia nazionalità e potranno lavorare o abitare negli Usa quando vorranno.

Dietro al suo straordinario successo - che continua anche con il ritorno in Italia tanto da essere un punto di riferimento per il settore, si cela il contributo fondamentale della sua famiglia, in particolare di suo marito Claudio Midolo e di sua cognata Elena Midolo, rispettivamente co-fondatore e Ceo di ClioMakeUp. Nel primo episodio della serie, prodotta per Discovery, raccontano del processo creativo, di ricerca e sviluppo dei prodotti del marchio. Nelle altre puntate viene svelata la quotidianità della famiglia, il lancio dell'UltraBalm, dove vengono fisicamente realizzati i prodotti. Nella puntata di oggi spazio al compleanno di Joy e ad alcune scelte strategiche di lavoro.

