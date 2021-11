Gene Gnocchi, i due grandi amori della sua vita e quattro figli. L'esordio a Zelig e la passione del calcio

20 novembre 2021 a

Gene Gnocchi ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 20 novembre 2021. Nel salotto della trasmissione di Canale5 condotta da Silvia Toffanin racconterà la sua vita privata e i momenti salienti della sua carriera.

Gene Gnocchi, pseudonimo di Eugenio Ghiozzi. è originario di Fidenza e ha 66 anni. Comico e cabarettista, ma anche conduttore televisivo, cantante, scrittore e... calciatore. Ha infatti miliato in Serie C per poi giocare per tanti anni nei dilettanti. Dopo i 50 anni provò a esordire in A con il Parma senza però riuscirci. Dopo l'esordio alla Zelig di Milano, le sue prime apparizioni in tv risalgono al Maurizio Costanzo Show alla fine degli anni Ottanta. Poi viene selezionato per lo show Emilio. Successivamente fa coppia - molta affiatata - con Teo Teocoli: insieme fanno Scherzi a parte, la sitcom I vicini di casa, Mai dire gol. Recita al cinema per Lina Wertmüller nel film Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica ed è protagonista di diversi spettacoli teatrali. Conduce varietà televisivi (Meteore, Striscia la notizia, Il Boom) e programmi di seconda serata, come Dillo a Wally (1997) e La grande notte (2002). È ospite fisso del programma Quelli che il calcio e sono numerose le sue collaborazioni

Gene non ha mai divulgato tanti dettagli sulla sua vita privata. Due comunque i suoi grandi amori: il primo è quello per la sua ex moglie Gianna Ghiozzi, dalla quale ebbe nel 1987 sua figlia Silvia e subito dopo i figli Marcello ed Ercole. Il matrimonio finì dopo qualche anno, subito dopo nella sua vita entrò Federica, una compagna molto più giovane, nel 2018 all’età di 58 anni, il comico è diventato padre di Irene che oggi ha 3 anni. Il comico più di una volta ha dichiarato che diventare padre in età non più “giovane” è qualcosa che genera molta ansia.

