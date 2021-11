Nicola Pisu, chi è il figlio di Patrizia Mirigliani: dal bullismo alla droga, sino al Grande Fratello Vip

20 novembre 2021 a

Nicola Pisu è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip. Eliminato dopo un percorso intenso, che lo ha visto prima molto vicino a Miriana Trevisan, per un flirt però mai decollato, e poi protagonista di un forte scontro proprio con lei, si è raccontato a Silvia Toffanin, con una profonda intervista che sarà mostrata nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 20 novembre.

Pisu è figlio di Patrizia Mirigliani, figlio dello storico patron del concorso di Miss Italia. Patrizia è stata sposata con Antonello Pisu, imprenditore che ha sempre lavorato in Trentino. La coppia ha avuto un figlio, Nicola. Proprio il rapporto tra madre e figlio è stato molto difficile e anni fa Patrizia si vide costretta a denunciare il figlio - finito nel tunnel della droga - per minacce, violenza ed estorsione. "L'ho fatto per salvarlo, è il più grande dolore della mia vita ma non avevo scelta" ha raccontato in un'intervista. Un atto d'amore di cui ora Nicola ne è riconoscente. L’esperienza di Nicola al GF Vip, così, nasce proprio dalla voglia di raccontare una storia di speranza e di dare forza a tutte le famiglie che stanno vivendo gli stessi dolori provati da lui e da sua madre.

Un disagio, quello di Nicola, che ha origini lontane, dai tempi della scuola, quando è stato preso di mira dai bulli, tenendosi tutto dentro senza mai raccontare nulla a nessuno. "Al liceo venivo bullizzato perché ero timido. Mi sputavano addosso e mi picchiavano. Tornavo a casa piangendo, ma non avevo il coraggio di dirlo a nessuno. Avevo voglia di scomparire. Pregavo che non mi accadesse niente di grave. Provavo vergogna. A mia mamma ho raccontato tutto questo solo qualche mese fa" ha affermato.

