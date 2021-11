Massimo Ranieri, la figlia Cristiana avuta da Franca Sebastiani: incontrata per la prima volta dopo 36 anni

20 novembre 2021 a

Massimo Ranieri, all'anagrafe Giovanni Calone, è uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico. Ed è atteso ospite, oggi sabato 20 novembre, di Verissimo su Canale5 dove sarà intervistato da Silvia Toffanin. Il prossimo 23 novembre uscirà il libro, già prenotabile, dal titolo "Tutti i sogni ancora in volo" (Rizzoli) che si annuncia denso di storie.

Massimo Ranieri, la lunga carriera, gli amori e la figlia riconosciuta quando aveva 24 anni

Una carriera lunghissima quella del cantante - ma anche attore e showman televisivo - di origini napoletano che quest'anno ha compiuto 70 anni. Le sue celebri canzoni (tra queste Erba di casa mia, Vent'anni, Rose rosse, Perdere l'amore) sono note a tutti e con 15 milioni di dischi venduti è uno degli italiani che ha riscontrato maggior successo, non solo in Italia. Ha pubblicato 31 album e 36 singoli. Ha partecipato a sei edizioni del Festival di Sanremo (vincendo nel 1988), cinque di Canzonissima (trionfando nel 1970 e nel 1972), due volte all'Eurovision Song Contest (quinto posto nel 1971), due volte al Cantagiro (vincendo sia nel 1967 che nel 1969).

Quinto di otto figli, cresce nel Pallonetto di Santa Lucia, zona popolare dell'elegante quartiere napoletano di San Ferdinando, vivendo in una casa poverissima composta da un solo vano al quinto piano di un vecchio stabile, e già da piccolo si guadagna da vivere facendo svariati lavori. Da bambino viene costretto dai più grandi a cantare per i turisti. Al riguardo racconta poi: "La mia voce piaceva, raggranellavano tanti spiccioli e a me ne toccava una parte. Poi finii in un bar e anche lì cantavo per i clienti". Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una relazione con Franca Sebastiani (morta nel maggio 2015): dal loro grande amore è nata Cristiana Calone, nel 1971. Inizialmente il cantante non ha avuto rapporti con la figlia: aveva appena 19 anni quando nacque la piccola e decise di rinunciarci. Anni dopo si è accorto di aver commesso un errore e cosi nel 1995 ha deciso di riconoscerla per poi incontrarla pubblicamente la prima volta nel 2007 durante una puntata di Domenica Live su Canale5. Ranieri ha poi avuto una lunga relazione sentimentale con Leyla Martinucci e una frequentazione con Barbara Nascimbene, morta nel 2018.

