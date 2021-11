Valeria Marini, il flirt con Signorini e Jovanotti. L'errore dei reality e il desiderio di un figlio dopo gli aborti

20 novembre 2021 a

Valeria Marini attesa ospite di Verissimo oggi sabato 20 novembre 2021. Nel salotto della trasmissione di Canale5, condotta da Silvia Toffanin, La Valeriona nazionale si racconterà a tutto campo: dalla vita privata alla carriera, passando per errori e progetti futuri.

Romana ma di origini sarde, 54 anni, è una delle showgirl maggiormente apprezzate grazie al successo avuto negli anni Novanta quando è diventata la primadonna degli spettacoli del Bagaglino che, all'epoca, andavano in diretta in prima serata il sabato sera. Ma non solo, ha affiancato Mike Bongiorno nella conduzione del Festival di Sanremo, condotto La Grande Sfida, Domenica In e Scherzi a Parte. Una marea le ospitate così come le campagne pubblicitarie. Il suo calendario nel 1996 raggiunse il record, mai superato, di 3 milioni di tirature. A metà degli anni Duemila si è dedicata ai reality: opinionista di Music Farm, poi concorrente de L'Isola dei Famosi, del Grande Fratello Vip (due volte), Notti sul Ghiaccio, Reality Circus, Temptation Islands Vip. "Un errore" ha dichiarato recentemente ospite della trasmissione di Pierluigi Diaco. In cui ha toccato anche il tema della maternità. Valeria, che ha avuto tre aborti nella sua vita, desidera da sempre un figlio e sarebbe disposta anche ad adottarlo ha raccontato.

Intensa e ricca di colpi di scena la sua vita privata. Dopo una relazione da giovanissima molto travagliata, Valeria ha avuto un flirt con il giornalista Alfonso Signorini ("Ho dormito con lei, ma credo non se ne sia accorta" ha svelato una volta l'attuale conduttore del Gf Vip) e con Jovanotti ("bacia come canta, quindi bene" si lasciò sfuggire una volta la showgirl). Storica poi la sua relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori - in quegli anni risale uno dei tre aborti spontanei - i due sono rimasti comunque in buoni rapporti. Nel 2013 ha sposato l'imprenditore Giovanni Cottone, matrimonio annullato un anno dopo alla Sacra Rota. Poi la relazione con l'imprenditore Patrick Baldassari, mentre ora è accompagnata a Gianluigi Martino, anche lui imprenditore, di diciassette anni più giovane.

