Linea Verde, oggi sabato 20 novembre su Rai1 viaggio in Sicilia e poi alla scoperta dei luoghi di Expo Milano

Doppio appuntamento con Linea Verde oggi sabato 20 novembre 2021 su Rai1. Prima Linea Verde Tour (ore 12), a seguire Linea Verde Life (ore 12,30). Tappa in Sicilia dunque e poi nella seconda parte viaggio nell'area di Milano che ospitò l'Expo.

Linea Verde Tour arriva in Sicilia, per scoprire l'isola prediletta da Goethe e da Federico II di Svevia. Federico Quaranta, Peppone Calabrese e Giulia Capocchi accompagnano lo spettatore fra Messina e Catania, svelando la fusione fra ingegno umano e natura. Federico Quaranta si trova nelle gole dell'Alcantara, fra reperti archeologici e body rafting, viaggiando poi in barca lungo la costa che da Giardini Naxos porta a Taormina. Giulia Capocchi salirà sull'Etna, svelandone la storia e l'essenza, per arrivare poi a incontrare il solitario custode del Castagno dei Cento Cavalli a Sant'Alfio. Peppone Calabrese invece, seguendo il suo fiuto eno-gastronomico, fa conoscere le dolci fragole di Maletto e la tradizionale "salsiccia al ceppo di Linguaglossa", raccontando due storie emblematiche della Sicilia che sa fare rete e puntare con intelligenza sul turismo. La prima è l'iniziativa delle mamme del piccolo Motta Camastra, 800 anime appena, che hanno aperto le loro case a turisti e appassionati per giornate di cucina casalinga, attivando così un virtuoso esempio di economia circolare. La seconda iniziativa invece è opera di una giovane imprenditrice agricola che nel terreno di famiglia, proprio nei pressi del fiume Alcantara, ha scelto di ospitare fra i suoi aranci e ulivi una pianta che viene da lontano e che qui ha trovato felicemente casa, l'avocado. La puntata è realizzata in collaborazione con la Regione Siciliana.

Cosa ne è stato dell'area che ha ospitato Expo Milano 2015? Lo scoprono Daniela Ferolla e Marcello Masi nell'appuntamento con Linea Verde Life che fa tappa nel capoluogo lombardo. Milano si racconta attraverso i suoi luoghi più iconici che dimostrano come il centro urbano più tecnologico e cosmopolita d'Italia mantenga intatto il suo lato umano. Daniela Ferolla con il campione Simone Barlaam, sette volte campione del mondo e oro ai giochi paralimpici di Tokyo 2020 nella gara dei 50 stile libero S9, visita i centri sportivi di altissimo livello che rendono Milano un luogo dove i giovani, oltre a puntare a una formazione culturale e didattica d'eccellenza, possono anche esplorare i propri talenti sportivi e portarli in alto, come ha fatto Simone. Marcello Masi esplora un grande parco che, da tenuta di caccia di un imprenditore, è diventato luogo di cura e recupero degli animali selvatici. Federica De Denaro, invece, racconta un mondo di gusto e tradizione preparando una sfiziosa ricetta tipica milanese.

