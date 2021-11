Virginio, chi è il cantautore che ha collaborato anche con Celin Dion. Il mistero della vita privata

19 novembre 2021 a

a

a

Virginio Simonelli, conosciuto solo come Virginio, è tra gli attesi protagonisti di Tale e Quale Show - Il Torneo, la puntata speciale del programma di Carlo Conti un paio di settimane fa ha archiviato la sua undicesima edizione. Il cantautore fu uno dei partecipanti che meglio interpreto i vari personaggi nell'edizione numero ed eccolo qui presente per questa particolare sfida tutta da gustare.

Originario di Fondi, 36 anni, Virginio ha debuttato nel mondo della musica nel 2006 partecipando al Festival di Sanremo nella categoria giovani con il brano Davvero. Pubblica poi con Universal Music il suo primo album Virginio e firma con Sony Music un contratto come autore. Nel 2011 ha vinto la decima edizione di Amici di Maria De Filippi nella categoria canto e ha pubblicato il suo primo EP Finalmente. Nel 2012, è autore con Francesca Michielin, su musiche di Elisa, del brano Riflessi di me, interpretato dalla stessa Michielin e title track del suo primo album. Il 16 marzo 2012 viene pubblicato il brano Alice (Elis), singolo apripista del secondo album Ovunque. Sempre nel 2012 Virginio partecipa al serale dell'undicesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi in un circuito di gara, definito Big, che vede come partecipanti alcuni ex concorrenti delle edizioni precedenti del talent, risultando essere il primo eliminato. Nel 2013 musica i testi scritti insieme a Laura Pausini di Limpido e Dove resto solo io, i brani interpretati dalla stessa Pausini con Kylie Minogue nel primo.

Tale e Quale Show - Il Torneo, puntata speciale: chi sono i concorrenti, Antonella Clerici si aggiunge alla giuria

Durante la sua carriera il cantautore ha collaborato anche con Paola & Chiara, Raf, Lorenzo Fragola, Carmen Ferreri e Francesco Bertoli, ma anche Andy Marvel, Celine Dion, Dmitri Ehlirch, Moby, e anche Jesse Harris con il quale è riuscito a vincere un Grammy con diversi brani scritti proprio per Norah Jones Attualmente è attivamente coinvolto in diverse iniziative benefiche, attualmente è molto impegnato in diverse cause sociali, infatti ha supportato le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia Romagna, per poi partecipare a diverse manifestazioni contro l’omofobia, il femminicidio e la violenza di genere sul suolo italiano. Massimo riserbo invece sulla sua vita privata.

Pierpaolo Pretelli, quando l'annuncio delle nozze con Giulia Salemi? Attesa la proposta di matrimonio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.