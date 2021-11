Anthony Bivona, chi era il giovane gommista trovato morto in Germania. Le indagini saranno riaperte

19 novembre 2021 a

La morte di Anthony Bivona, avvenuta il 18 luglio a Darmstadt, in Germania, è ancora avvolta nel mistero. Il giovane di Adrano, provincia di Catania, fu trovato senza vita sulle scale del suo appartamento. Aveva soltanto 24 anni. Le Iene stasera, venerdì 19 novembre, tornano ad occuparsi del giallo. La polizia è convinta che si tratti di un suicidio, ma la famiglia continua ad avere dubbi e sospetti. Ismaele La Varadera cercherà di aggiungere nuovi dettagli sul decesso. Intanto i familiari di Anthony hanno presentato un esposto che ha sollecitato la procura di Roma, ma anche il mondo della politica.

E' stato proprio l'avvocato della famiglia, Francesco Messina, ad annunciare ufficialmente l'apertura di una nuova indagine. Il legale a MeridioNews aveva spiegato che “la famiglia Bivona è stata convocata alla stazione dei carabinieri di Adrano dove è stata sentita su delega della procura di Roma. In sostanza si sono attivati i canali investigativi preliminari dando così seguito all'esposto”. Nella denuncia si chiede la riesumazione della salma per effettuare una nuova autopsia.

Intanto i parlamentari Totò Lentini e Pippo Compagnone hanno chiesto al presidente della Regione Nello Musumeci di attivare con il governo tutte le iniziative utili alla riapertura del caso. Anche Eugenio Saitta, deputato del Movimento 5 Stelle, ha presentato una interrogazione al ministro degli esteri, Luigi Di Maio, chiedendo un suo intervento. Come scritto gli agenti tedeschi restano convinti che si sarebbe impiccato nella tromba delle scale del palazzo dove viveva. La famiglia, invece, sostiene che quando si è recata in Germania, dove il ragazzo lavorava come gommista, ha scattato delle fotografie alla salma e la sorella Mary avrebbe notato un graffio sulla fronte. Aveva inoltre anche un segno dietro al collo che secondo l’avvocato non sarebbe compatibile con una impiccagione. Bivona in Germania aveva iniziato a frequentare una donna di origini turche.

