Pierpaolo Pretelli, quando l'annuncio delle nozze con Giulia Salemi? Attesa la proposta di matrimonio

Pierpaolo Pretelli è atteso protagonista oggi, venerdì 19 novembre 2021, della puntata speciale di Tale e Quale Show, intitolata Il Torneo, in cui si sfidano i migliori concorrenti delle ultime due edizioni del programma di Carlo Conti. Diventato famoso al grande pubblico prima per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 e poi per quella a Tale e quale show. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto un figlio (Leo) dall'attrice cubana Ariadna Romero e attualmente è fidanzato con Giulia Salemi, influencer conosciuta proprio nella casa del Gf.

Presto, secondo le indiscrezioni lanciate da Nuovo Tv, Pierpaolo e Giulia potrebbero presto convolare a nozze: "Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show, farà a Giulia la proposta di nozze, ha riportato qualche settimana fa la nota rivista. Non è escluso infatti che, visto che la love story è nata davanti alle telecamere, Pierpaolo voglia continuare su questa linea e condividere in mondovisione un momento tanto romantico. Pierpaolo Pretelli ha un fratello, Giulio, che con la sua compagna Alessia ha dato recentemente alla luce una bimba,

Intanto Pretelli è diventato anche un volto di Domenica In. Mara Venier ha deciso di offrirgli una rubrica nel suo programma della domenica. La maggior parte del pubblico sui social si è espressa positivamente su questa convocazione, ma non sono mancati le critiche di coloro che ritengono l'ex modello non adatto alle modalità televisive di un contenitore come Domenica In. Il decano della televisione Maurizio Costanzo ha espresso la sua opinione sull'argomento, una sorta di benedizione: “Se Mara Venier ha scelto Pierpaolo significa che questo signore ha delle capacità. Mi risulta che al programma Tale e Quale si sia distinto, cantando molto bene. Inoltre non mi pare che Mara gli abbia dato una rubrica su arte e cultura: per lui è stato pensato uno spazio leggero di intrattenimento. Dovremmo avere meno pregiudizi, perché a giudicare ci pensa sempre il pubblico”.

