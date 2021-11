Carolina Rey, chi è: la malattia e il figlio dalla relazione con Roberto Cipullo

19 novembre 2021 a

Carolina Rey attesa protagonista di Tale e Quale Show - Il Torneo, la puntata speciale del programma condotto da Carlo Conti che due settimane fa ha visto chiudersi l'undicesima edizione. La conduttrice partecipò, ben figurando, alla decima edizione.

Romana, 30 anni, dopo il debutto in teatro ad appena 12 anni. Carolina entra a far parte del Coro delle voci bianche dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con il quale resta per 4 anni .Poi nel 2006 è iniziata anche la sua carriera nel mondo della televisione, prendendo parte alla trasmissione Cominciamo bene su Rai3 in qualità di opinionista. Nel 2009 e 2010 è nel cast fisso di Festa italiana in onda su Rai1 come cantante solista. Nel 2011 recita in Un medico in famiglia 7 su Rai1. . Nel settembre 2011 entra a far parte del Coro Pop-Gospel SAT&B, diretto da Maria Grazia Fontana, del quale ancora oggi fa parte. Nel 2012 inizia un'intensa attività nel doppiaggio prestando la voce ai cartoni animati e serie televisive. Nel 2013 è la conduttrice del programma Tiggì Gulp in diretta tutti i giorni su Rai Gulp. In Mediaset nel 2016 conduce il programma scientifico in prima serata La settima porta in onda su Rete4. Torna in Rai a condurre La vita in diretta Estate e continua anche a cantare oltre ad affiancare Cladio Baglioni Un palco per due.

In un’intervista al settimanale Oggi, ha raccontato di avere una malattia: "Soffro di un disturbo alla tiroide da quando sono adolescente. Rischiavo di perdere il bambino e ho passato l’intera gravidanza immobile a letto, con i medici che non potevano neanche assicurarmi che sarebbe finita bene". Per fortuna al momento la salute di Carolina è sotto controllo e il suo bambino sta benissimo. Suo figlio è nato dalla relazione con il suo compagno Roberto Cipullo, produttore cinematografico romano col quale scorrono circa vent’anni di differenza.

