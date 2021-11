Pago, le relazioni con Miriana Trevisan e Serena Enardu: ha vinto due Tale e Quale Show e Music Farm

19 novembre 2021 a

Pago, all'anagrafe Pacifico Settembre, dopo aver vinto l'edizione numero 10 di Tale e Quale Show torna come concorrente della trasmissione condotta da Carlo Conti in onda stasera. A Il Torneo infatti partecipano i migliori interpreti delle ultime edizioni. Si candida dunque a un altro successo: è il terzo italiano ad aver vinto due reality. Arrivò primo anche a Music Farm, nel 2006.

Nato in Sardegna, a Quartu Sant'Elena, ma di origini napoletane, 50 anni, Pago dopo varie esperienze con la prima band, i "New Rose", e dopo alcune esperienze come artista di strada, decide di lasciare la sua isola in cerca di fortuna. Gira l'Italia, partendo da Napoli fino a stabilirsi a Milano. Dopo molte esibizioni live da solo, entra a far parte della cover-band "Super'Up", che gli permette di realizzare oltre 200 date l'anno. Nel 2005, dopo molti provini inviati, ottiene un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy. Esce il suo primo singolo Parlo di te, che, oltre a far da colonna sonora a uno spot pubblicitario, diventa uno dei tormentoni dell'estate. Dopo un tour promozionale che tocca radio e televisione, ha l'occasione di esibirsi al Festivalbar 2005. Nell'ottobre dello stesso anno, esce il singolo Non cambi mai. Vince Music Farm, poi pubblica il suo primo album, che porta il suo nome Pacifico Settembre, anticipato dal singolo Vorrei tu fossi mia. Nel 2009 pubblica il suo secondo album Aria di settembre, anticipato dall'uscita della cover Un'estate fa, cantata in coppia con Franco Califano. Dopo anni fuori dal mondo dello spettacolo nel 2019 partecipa, insieme alla sua compagna Serena Enardu, alla seconda edizione del reality show Temptation Island Vip, da cui non escono come coppia, ma come single. Nel 2020 partecipa anche al Grande Fratello Vip, durante la terza settimana entra a gioco iniziato anche Serena Enardu, che permette ai due di riappacificarsi e tornare insieme. Segue pochi mesi dopo la vittoria di Tale e Quale Show.

La vita privata. Nel 2003 ha sposato la showgirl Miriana Trevisan da cui si è separato nel 2006; i due sono tornati insieme nel 2008, per poi separarsi definitivamente nel 2013. Dall'unione con la Trevisan è nato un figlio. È stato poi legato sentimentalmente a Serena Enardu, ex tronista di Uomini e donne. "È stata la storia più importante della mia vita. Ci abbiamo provato e riprovato ma quando le cose non funzionano bisogna dire basta" ha detto lei recentemente.

