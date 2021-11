Grande Fratello Vip, stasera in tv 19 novembre su Canale5: ospiti e anticipazioni, nuovo concorrente in arrivo

19 novembre 2021 a

Stasera in tv, oggi venerdì 19 novembre, nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale5 dalle ore 21,40. Al centro dell'attenzione innanzitutto il verdetto del televoto: a rischio eliminazione ci sono Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Curiosità poi se il conduttore Alfonso Signorini, dopo le polemiche delle ultime ore legate alla frase sull'aborto, tornerà sull'argomento possa far chiarezza e tornare a parlare di questo episodio che ha acceso gli animi degli spettatori social. Intanto, in casa Mediaset hanno annunciato ufficialmente la notizia del prolungamento di questo Grande Fratello Vip 6. Andrà avanti fino al 14 marzo 2022. I concorrenti reclusi nella casa di Cinecittà non sanno ancora nulla di questa novità.

L'eliminazione dunque, il pubblico da casa dovrà decidere le sorti dei tre vipponi a rischio e, una di quelle che rischia maggiormente, potrebbe essere Sophie Codegoni. In queste settimane di permanenza al GF Vip, l'ex tronista di Uomini e Donne non ha intrecciato un buon rapporto di amicizia con Soleil Sorge, considerata una delle concorrenti più forti di questa sesta edizione dal punto di vista social. Ecco perché i fan di Sorge potrebbero "coalizzarsi" per far sì che Sophie sia eliminata da questa nuova puntata del GF Vip e in tal modo "sbarazzarsi" di una nemica della loro beniamina Soleil.

Massima attenzione sul fronte di un possibile nuovo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Sembra che l’ingresso dell’ex naufraga dell'Isola dei Famosi ed ex viaggiatrice di Pechino Express sia sempre più certa. Già dalla puntata di questa sera. "Io al GF Vip?", si è smarcata Vera Gemma davanti ai microfoni di Rtl News. "Non ve lo posso dire. Ma qualora dovessi entrare, scatenerei il panico… E poi, con Soleil Sorge avevo già avuto problemini quando partecipammo a Pechino Express…"

