Propaganda Live, stasera in tv venerdì 19 novembre: reportage dal confine tra Polonia e Bielorussia. C'è anche Kasia Smutniak

Stasera in tv, venerdì 19 novembre, su La7 consueto appuntamento con Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi. E' una puntata che si annuncia particolarmente ricca quella di oggi. La principale ospite della serata sarà Kasia Smutniak. Con lei Zoro ha realizzato il reportage della settimana, recandosi nei boschi al confine tra la Polonia e la Bielorussia, attualmente teatro della crisi dei migranti che sono bloccati.

La Polonia ha dichiarato lo stato di emergenza che sta rendendo particolarmente complesso anche il lavoro dei volontari, che cercano di assistere i migranti che vogliono attraversare i confini e che vivono in un drammatico stato di precarietà. Diego Bianchi ha incontrato alcuni volontari che sono attivi in quella fetta di territorio, ma anche migranti che sono riusciti ad attraversare i confini sperando nella possibilità di poter vivere una vita migliore di quella che si sono lasciati alle loro spalle. Il servizio assume un'importanza maggiore alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore: anche un bimbo di appena un anno ha perso la vita proprio nei boschi. Una tragedia nella tragedia.

Oltre a Kasia Smutniak in studio è prevista la presenza anche di Andrea Pennacchi e Valerio Aprea. Gli ospiti musicali della puntata di oggi, invece, saranno i Calibro 35. Naturalmente non mancherà il cast fisso di Propaganda Live, a partire dal fumettista Marco Dambrosio, da tutti conosciuto con il nome d'arte Makkoxm che di fatto affianca Zoro nella conduzione del programma. Immancabile la rubrica Lo spiegone del direttore de L'Espresso, Marco Damilano. Ci saranno inoltre la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, il giornalista di La7 Paolo Celata e la band formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli. Tra gli ospiti anche il corrispondente in Italia del Die Welt, Constanze Reuscher.

