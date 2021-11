Barbara Cola, il rapporto con Gianni Morandi e il mistero sulla sua vita privata

19 novembre 2021 a

Barbara Cola è stata una delle concorrenti più apprezzate di Tale e Quale Show, concludendo l'edizione 2020 al terzo posto. L'artista torna a esibirsi nel programma condotto da Carlo Conti proprio nella puntata speciale di oggi - venerdì 19 novembre 2021 - dal titolo Il Torneo. Con lei anche altri protagonisti dell'undicesima edizione, dal vincitore Pago sino a Carolina Rey e Virginio.

Cola, bolognese, 51 anni, ha iniziato a cantare e a comporre i primi brani durante l'adolescenza studiando anche pianoforte e recitazione. Si specializza in brani blues e jazz per poi avere le prime esperienze come vocalist in studio per Gloria Gaynor e Jean Rich. La partecipazione a Primofestival di Castrocaro nel 1992 la fa conoscere al grande pubblico perché poi riesce a vincere la finale andata in onda su Rai1. Così il produttore e arrangiatore Mauro Malavasi la introduce nell'ambiente musicale e - dopo un contributo al disco Liberatemi di Biagio Antonacci - accompagna Gianni Morandi in un tour europeo con 300 date. Morandi lancia con Grazie perché e la sceglie per eseguire, in duetto con lui, il brano In amore al Festival di Sanremo 1995 e si piazzano al secondo posto. Così, dopo aver partecipato anche alla trasmissione Mi ritorni in mente, sulla scia del successo arrivano i primi due album da solista. Nel 1997 in mondovisione, sempre con Gianni Morandi, interpreta Imagine di John Lennon alla presenza di papa Giovanni Paolo II. Nel frattempo diventa la prima cantante italiana ad eseguire Brava. scritta da Bruno Canfora per Mina, ed è unica interprete (sino a oggi). Parallelamente fa anche teatro mentre tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 viene chiamata per collaborare con una formazione di musicisti, il QuartettoZ, dove di nuovo interpreta canzoni italiane riarrangiate in chiave jazz-pop. Poi interpretetà Lady Capuleti nel musical Romeo and Giulietta (oltre 340 repliche). Nel 2017, dopo 17 anni di silenzio discografico, pubblica il singolo A mezz'aria. Recentemente ha partecipato anche alla seconda edizione dello show Ora o mai più (maestra Orietta Berti).

In una recente intervista ha rivelato di aver anteposto la sua carriera a qualsiasi tipo di scelta nella vita privata: non ha figli e risulta essere single: "Non ho mai incontrato la persona giusta, forse era destino così" ha detto.

