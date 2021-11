Quarto Grado, stasera in tv venerdì 19 novembre, i gialli irrisolti e i misteri italiani. Le anticipazioni

19 novembre 2021 a

Stasera in tv, venerdì 19 novembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che si occupa degli episodi di cronaca nera e dei misteri italiani. Come anticipa Mediaset, stasera la trasmissione tornerà a seguire il caso di Nada Cella. La donna fu uccisa a Chiavari nel maggio del 1996, quando aveva soltanto 24 anni. Le fu tolta la vita nello studio del commercialista Marco Soracco. Fu la gelosia il movente dell'omicidio? Nell'inchiesta è emersa una nuova testimone, mentre Annalucia Cecere, che è indagata per il delitto, nega di aver commesso il fatto e si è chiusa nel silenzio.

Naturalmente Quarto Grado non si occuperà soltanto del caso di Nada Cella. Al centro dell'attenzione anche la vicenda di Omar Confalonieri, il 48enne accusato di aver abusato di un cliente dopo averla narcotizzata insieme al marito, sciogliendo nel drink un farmaco durante un aperitivo al bar. Nuzzi e Viero proveranno a svelare nuovi particolari sul caso. Ne sarebbero emersi diversi scandagliando il passato dello stesso Omar Confalonieri. Dettagli definiti sconcertanti: altre due donne potrebbero essere state stordite e violentate. Ora gli inquirenti stanno cercando di capire come sono andati realmente i fatti e se l'uomo è un maniaco sessuale seriale.

La puntata di questa sera accenderà i riflettori anche su altri misteri e casi ancora irrisolti. Come sempre numerosi gli ospiti in studio o in collegamento, che diranno la loro sulle varie storie oppure che racconteranno particolari che possono essere ritenuti inediti. Di sicuro ad affiancare i due conduttori di Quarto Grado ci saranno Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Si aggiungeranno gli ospiti. Non mancheranno le testimonianze e le ricostruzioni nei particolari delle varie vicende di cui si occuperà la puntata di oggi.

