Tale e Quale Show - Il Torneo, stasera in tv 19 novembre su Rai1: chi sono i concorrenti, Antonella Clerici si aggiunge alla giuria

Stasera in tv, oggi venerdì 19 novembre 2021, va in onda Tale e Quale - Il Torneo, l’ultimo appuntamento dell’anno con il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti. Una puntata unica - dalle ore 21,25 in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma - durante la quale quelli che si sono rivelati i migliori protagonisti dell’undicesima edizione (terminata il 5 novembre 2021 con la proclamazione dei Gemelli di Guidonia campioni di Tale e Quale Show 11), sfideranno i migliori della decima (2020).

Si tratta dunque di Francesca Alotta, Stefania Orlando, Deborah Johnson, Gemelli di Guidonia, Dennis Fantina, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello, freschi dell'ultima edizione, a cui si aggiungeranno Barbara Cola, Carolina Rey, Pago e Virginio. Una sorta di Champions League del programma che anche quest’anno si è confermato leader degli ascolti del venerdì sera con interazioni social notevoli. In due ore e mezzo di spettacolo tutti, attraverso incredibili trasformazioni, dovranno dare il meglio di sé per aggiudicarsi il torneo. Sarà speciale anche la Giuria: all'ormai leggendario trio composto da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio si aggiungerà, in via del tutto eccezionale, Antonella Clerici e un altro giudice a sorpresa.

Gli artisti, oltre alla Giuria, dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, visto che ognuno di loro avrà la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza al collega più apprezzato. Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, potendo esprimere la propria preferenza tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più acclamate da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. I protagonisti, come di consueto, saranno seguiti dai tutor che sono i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre naturalmente alla “actor coach” Emanuela Aureli. Gli artisti, come sempre, canteranno esclusivamente dal vivo accompagnati dalle basi e dagli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

