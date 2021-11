Maurizio Battista, due matrimoni e la relazione con Alessandra Moretti

19 novembre 2021 a

Maurizio Battista è atteso ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai1 che vede Serena Bortone alla conduzione. Il cabarettista è reduce da aver girato la mini serie Quattro misteri e un funerale. Romano, 64 anni, è anche conduttore televisivo, regista teatrale. Molto spesso la sua comicità prende di mira i comportamenti delle donne negli aspetti della quotidianità, portandoli all'eccesso. In molti suoi sketch ironizza su bizzarri articoli di giornale o annunci, tutti realmente pubblicati.

Ha esordito in televisione come comico a Fantastico (1989). All'inizio degli anni Novanta Pippo Baudo lo vuole come comico nel programma Partita doppia. Dopo questa esperienza abbandona la televisione e comincia la carriera di attore. Poi partecipa allo show satirico Seven Show, riprende l'attività teatrale e dal 2001 inizia a fare teatro col suo primo show, Vatte a fidà, al Teatro Sistina a Roma. Da allora la sua carriera si divide fra teatro e programmi televisivi. Nel 2004 va in onda su Rai2 il suo one-man show Era meglio da piccoli. Partecipa al programma comico Colorado e nella stagione 2006/07 è stato co-conduttore di un'edizione di Buona Domenica su Canale5 e ha partecipato a Quelli che il calcio. Poi ancora Domenica In, Ballando con le stelle come concorrente. Ha condotto Striscia la notizia insieme a Leonardo Pieraccioni, per una settimana, nel 2018 partecipa alla terza edizione del Grande Fratello VIP come concorrente. Tantissime poi le ospite. Nel 2020 è tornato in prima serata su Rai2 con il suo one man show Poco di tanto.

Il comico ha alle sue spalle due matrimoni terminati con divorzio. Dal primo, sono nati i suoi due figli Federica e Simone. Dal secondo matrimonio, non ha avuto figli. La terza figlia, Anna, è nata dalla relazione sentimentale, ancora in corso, con l’attrice Alessandra Moretti.

