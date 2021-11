Giovanni Caccamo, chi è il cantante scoperto da Franco Battiato: carriera e vita privata

19 novembre 2021 a

Giovanni Caccamo è atteso ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto tv di Rai1 che vede Serena Bortone alla conduzione. Scoperto da Franco Battiato, è divenuto noto per aver vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 con il brano Ritornerò da te, scritto da lui stesso, e per essere giunto al terzo posto al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Big con il brano Via da qui, cantato insieme a Deborah Iurato. Da quasi due mesi è tornato a farsi sentire nelle radio con il singolo Il cambiamento che fa parte dell'album Parola.

Siciliano, originario di Modica, 31 anni da compiere tra pochi giorni, Caccamo dopo l'esplosione sul palco dell'Ariston ha pubblicato in totale quattro album. L'ultimo ha avuto una lunga gestazione, quasi tre anni. “Mi sono ritrovato dinanzi a un foglio bianco. Volevo spostarmi su una ricerca elettronica ma dovevo capire dove gettare l’amo. Ho iniziato a nutrirmi della luce degli altri” ha svelato, poi l'ispirazione grazie ad Andrea Camilleri e al suo pensiero “stiamo perdendo la misura, il valore delle parole. Queste sono pietre e possono trasformarsi in pallottole”. Un concetto che Caccamo ha fatto proprio.

Giovanni ha studiato a Milano presso la Facoltà di Architettura, ma poi inizia l'esperienza come cantante al Music Gate, prodotta dalla Rai. Riservatissimo sulla sua vita privata, gli sono stati attribuiti svariati flirt nel corso degli anni. Il più noto è quello con Deborah Iurato, con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo. Entrambi hanno però smentito la notizia.

