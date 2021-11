Lello Arena, il figlio Leonardo da Francesca Taviani: la primogenita Valentina da un precedente matrimonio

18 novembre 2021 a

Lello Arena è uno dei comici più apprezzati dal pubblico, la cui carriera è letteralmente esplosa in tv grazie alle performance del gruppo de La Smorfia, composto insieme a Enzo Decaro e al grande Massimo Troisi. All’anagrafe Raffaele Arena, è nato a Napoli il primo novembre 1953 sotto il segno dello Scorpione. La sua carriera di attore è stata una sorta di mix tra cabaret, cinema, teatro e appunto tv.

Arena è anche un doppiatore, figlio di due impiegati nel settore dei tabacchi. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato dal 2006 con Francesca Taviani, figlia del regista Vittorio. Dal matrimonio è nato il figlio Leonardo. Quest'ultimo è il secondogenito dell’attore, nato dopo la prima figlia avuta da un precedente matrimonio, Valentina. La moglie Francesca è appunto la figlia del celebre Vittorio, famoso regista italiano, purtroppo venuto a mancare nel 2018. Vittorio insieme al fratello Paolo ha firmato film del calibro di Allonsanfan, La notte di San Lorenzo e Cesare deve morire.

Tra le curiosità sul conto di Lello Arena, da segnalare il suo trasferimento a San Giorgio Cremano all’età di 12 anni, insieme alla sua famiglia. A 13 anni ha incontrato colui che sarebbe diventato uno dei suoi migliori amici e partner sulle scene, Massimo Troisi. E' stato anche un rugbista professionista, con una carriera agonistica che lo ha visto approdare in Serie D. Ha poi fondato il gruppo comico Rh-Negativo insieme a Troisi e Decaro, formula che poi è stata ripetuta con La Smorfia. Arena ha infine collaborato alla stesura di alcuni fumetti di Lupo Alberto e Topolino, in qualità di sceneggiatore. Lello Arena è il concorrente di Soliti Ignoti, il gioco condotto da Amadeus in onda subito dopo il Tg1. L'attore proverà a scovare le professioni dei personaggi e il celebre parente misterioso nella puntata di giovedì 18 novembre.

