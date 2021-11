Stasera in tv 18 novembre, su Canale5 torna Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: i comici in scaletta

18 novembre 2021 a

Appuntamento con la comicità in prima serata su Canale5 giovedì 18 novembre. In onda dalle 21,40 la prima delle tre serate evento di Zelig, a distanza di otto anni dall'ultima puntata andata in tv. Un vero e proprio evento televisivo che vede alla guida Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in diretta dal Teatro Arcimboldi di Milano. Presenti più grandi nomi della risata all’italiana, protagonisti della storia del programma.

Questi i comici in scaletta nella prima puntata: Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest, Anna Maria Barbera, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia, Federico Basso e tantissimi altri. Zelig è da sempre anche un grande laboratorio di comicità: nel corso degli anni ha scoperto e lanciato alcuni tra i più grandi nomi della risata. E anche in queste puntate speciali, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti della risata al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Tra i grandi big che non hanno risposto presente all'invito ci sarebbe Luca Medici, per tutto Checco Zalone. Stando a quanto riportato dal sito Dagospia, il comico, vero fenomeno del botteghino, ha declinato l'invito nonostante le sue origini arrivino proprio da Zelig. Appuntamento su Canale5 con Zelig, giovedì 18 novembre dalle 21,40.

