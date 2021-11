Giovanni Vernia, dalla laurea in ingegneria elettronica ai due figli con Marika Sacco: Matilda e Giulio Louis

18 novembre 2021 a

Giovanni Vernia è un comico, attore conduttore radiofonico, regista e dj italiano di grande successo, diventato famoso grazie alla partecipazione a Zelig. Nato a Genova il 23 agosto 1973, il suo segno zodiacale è la Vergine. La sua carriera nel mondo dello spettacolo non è iniziata prestissimo, prima lui infatti si è laureato in ingegneria elettronica all’Università di Genova con il massimo dei voti.

All’età di 26 anni si è trasferito a Milano in cerca di fortuna e per dare spazio alla sua comicità. Giovanni Vernia ha così ben presto iniziato a frequentare la Scuola Teatrale di Improvvisazione Comica partecipando a diversi programmi. E' quindi cominciata a poco a poco la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Uno dei suoi slogan cult è Ti Stimo Fratello. Un tormentone figlio di Johnny Groove, il personaggio che lo ha reso noto.

A Zelig Off, nel cui cast è entrato nel 2008, Vernia ha avuto modo di mostrare tutto il suo talento come monologhista, caratterista e straordinario imitatore: tra i personaggi che ha interpretato Gianluca Vacchi, Jovanotti, Mika e Fabrizio Corona. Per quanto riguarda la sua vita privata, Giovanni Vernia è sposato con Marika Sacco che non appartiene al mondo dello spettacolo. La coppia ha due figli, Matilda e Giulio Louis. Giovanni Vernia è tra i protagonisti di Zelig, nella puntata di giovedì 18 novembre in onda su Canale5.

