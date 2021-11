Teresa Mannino, la figlia Giuditta dal compagno Andrea e un matrimonio finito alle spalle

18 novembre 2021 a

Teresa Mannino è un'attrice comica, famosa al grande pubblico per essere un volto noto di Zelig, la trasmissione Mediaset che ha lanciato tantissimi comici in tv. Nata a Palermo il 23 Novembre del 1970 (Scorpione), è appunto venuta alla ribalta con Zelig, il programma televisivo che si è dimostrato essere una vera e propria fucina di talenti; negli anni Teresa si è ritagliata un posto di primo piano nel mondo dello spettacolo.

Figlia di un medico, ha studiato recitazione al Teatro Carcano di Milano e ha iniziato la sua carriera proprio nel mondo del teatro, partecipando a spettacoli importanti come Lisistrata di Aristofane. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata una volta e poi si è separata. La Mannino successivamente si è legata ad Andrea, di professione batterista, da cui ha avuto la sua unica figlia Giuditta. “Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco - ha raccontato in una vecchia intervista a Donna Moderna -. E ci siamo innamorati di nascosto perché io ero impegnata. Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona. E tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l’ho guardato negli occhi”.

Tra le curiosità sul suo conto, la Mannino si interessa di ecologia e si considera un’anima green, contraria agli sprechi e ad un uso errato delle risorse del pianeta. Ha poi confessato in un’intervista che la chirurgia plastica non le interessa affatto, ma non potrebbe mai rinunciare a tingersi i capelli. Ha tempo fa ammesso di essere stata una bambina prepotente che amava primeggiare a tutti i costi. Teresa Mannino è tra i protagonisti della puntata di Zelig, in onda su Canale5 giovedì 18 novembre.

