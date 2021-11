Stasera in tv 18 novembre, su Rai1 c'è Un professore: Dante avverte Anita sui guai del figlio Manuel

18 novembre 2021 a

a

a

Appuntamento con la fiction su Rai1 nella prima serata di giovedì 18 novembre. Alle 21,20 andrà in onda Un professore, con Alessandro Gassmann protagonista. Dante Balestra il nome del personaggio al centro della storia, è un professore di filosofia anticonformista e affascinante, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, dal momento che l’ex moglie si sta trasferendo per lavoro a Glasgow. La protagonista femminile è Claudia Pandolfi, mentre la regia è di Alessandro D’Alatri. Due gli episodi in onda anche giovedì 18 novembre, intitolati con nomi di filosofi, stasera tocca a Kant e Platone.

Alessandro Gassmann e il sesso: "La prima volta a 14 anni nei bagni di una discoteca di Londra"

Nel primo episodio Dante spiega alla classe Kant e la legge morale. Rivede Anita e le chiede di non raccontare a Manuel le circostanze in cui si conobbero in quanto lui a Simone non ne ha mai parlato. Mentre Dante conosce Cecilia, la mamma di Aureliano e rappresentante dei genitori, rimanendone affascinato, Manuel si ritrova sempre più coinvolto con Sbarra, un piccolo malavitoso che gli ordina di spacciare per lui.

Claudia Pandolfi, due figli: Tito con l'attuale compagno Marco De Angelis. La storia con Andrea Pezzi

Nel secondo episodio, intitolato Platone, Dante cerca di scuotere Pin per invogliarlo ad uscire di casa e gli racconta il mito della caverna di Platone. Mentre alla classe spiega l’amore secondo il filosofo greco, alla lezione assiste anche Cecilia che ne resta conquistata. Manuel riceve da Sbarra due incarichi: nascondere un’auto che scotta e spacciare. Dante intuisce che Manuel si sta mettendo nei guai e ne parla con Anita, anche se per lui è difficile incontrarla dopo la difficile esperienza che li ha legati in passato. Per il compleanno di Chicca, Manuel organizza una festa, ma poi non si presenta perché è con Alice, una donna più grande di lui di cui si è invaghito. Quando Simone riceve da Manuel una foto con lei, il ragazzo reagisce male. L'appuntamento è su Rai1 con Un professore, dalle 21,20.

Su Rai1 prima puntata de Un professore: Dante tra i problemi del figlio Simone e l'attrazione per Anita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.