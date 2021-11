Cugini di Campagna, la voce è Nick Luciani: la figlia Karen dal matrimonio con Vanessa Perna

18 novembre 2021 a

I Cugini di Campagna sono un gruppo musicale pop italiano fondato nel 1970 a Roma. Tra i fondatori ci sono Silvano e Ivano Michetti. Quest'ultimo, polistrumentista, è classe 1947, nato a Roma è di fatto l'anima della band. Nella sua vita c'è spazio anche per la tv perché nel 2006 ha deciso di prendere parte anche al reality La Fattoria. Con il fratello Silvano compone una vera e propria famiglia di musicisti dal momento che lui suona chitarra e basso, mentre il fratello è alle percussioni e batteria.

Per quanto riguarda la vita privata, Ivano Michetti è sposato con la moglie Rossella. Tra le curiosità sul suo conto, Ivano il 22 settembre del 2020 è stato colpito da un ictus. Ma non è tutto perché il fondatore de I Cugini di Campagna è stato anche per ben 15 giorni in coma e ha subito anche un intervento al cuore. Altro componente storico del gruppo è Nick Luciani, voce dal 1994 al 2014, quarto cantante del complesso in ordine temporale; il 12 dicembre 2014 ha annunciato le sue dimissioni, accompagnate da una nota polemica nei confronti di Ivano Michetti, uno dei due fratelli gemelli, per discordanze sulla gestione del quartetto e denunciando "mancanza di collaborazione, prove, allestimento degli spettacoli", problemi che avrebbero portato a "concerti sempre più scadenti".

Nel marzo 2021, dopo quasi 7 anni di assenza, Nick Luciani è tornato ad essere nuovamente la voce dei Cugini di Campagna, in seguito alla pace fatta con lo stesso Michetti. Per quanto riguarda la vita privata, il cantante ha una figlia, Karen, nata dal matrimonio con la moglie Vanessa Perna. I Cugini di campagna sono tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, nella puntata di giovedì 18 novembre. Tra gli altri ospiti anche Leopoldo Mastelloni e Giuseppe Zeno.

