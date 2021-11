Uomini e donne, per Matteo Ranieri prime esterne: Andrea Nicole in crisi con Ciprian. Lui è geloso di Alessandro

18 novembre 2021 a

Grandi emozioni e colpi di scena attesi nella puntata di Uomini e donne di giovedì 18 novembre. Il dating show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì dalle 15,45 su Canale5 continua a regalare sorprese e dinamiche tutt'altro che scontate. Intanto Matteo Ranieri, tornato come tronista dopo la delusione con Sophie Codegoni, è alle prese con le prime esterne.

Protagoniste anche Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti. Soprattutto Andrea Nicole, prima tronista transgender nella storia del programma, sarà al centro di una discussione con Ciprian, uno dei suoi due corteggiatori rimasti (l'altro è Alessandro). Ciprian infatti nella puntata di mercoledì 17 non ha nascosto di essere rimasto infastidito dalle attenzioni che la tronista ha concesso ad Alessandro e, dalle indiscrezioni che circolano sul web, pare proprio che ci sarà una piccola crisi nella conoscenza tra Andrea e il corteggiatore. Intanto Gemma Galgani resta una delle dame più corteggiate. Come spiegato da Maria De Filippi nelle precedenti puntate, infatti, sono tanti i cavalieri che continuano a chiamare la redazione per conoscerla.

Per la dama di Torino tuttavia, una delle veterane della trasmissione, non è un momento particolarmente facile. Dopo la conoscenza interrotta con Costabile e la decisione di quest’ultimo di chiudere definitivamente ritenendo il proprio carattere incompatibile con quello di Gemma, per quest’ultima, potrebbero arrivare nuove gioie. La dama di Torino è sempre decisa a trovare l’amore, un sentimento in cui continua a credere nonostante le delusioni. Per lei quindi si profila un nuovo corteggiatore. Staremo quindi a vedere cosa succederà. L'appuntamento pertanto è con Uomini e donne dalle 14,45 su Canale5.

