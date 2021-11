Gabriele Corsi, il matrimonio con una giornalista, il Trio Medusa e il tifo per la Lazio

17 novembre 2021 a

a

a

Gabriele Corsi questa sera, 17 novembre 2021, con Serena Autieri conduce il programma Prodigi in onda su Rai1. La serata, oltre alle esibizioni di danza, canto e musica dei nove prodigi, vedrà l'alternarsi di diversi ospiti e di momenti di solidarietà per l’Unicef.

Flavio Insinna, la depressione sconfitta grazie al padre e la compagna Adriana campionessa di taekwondo

Ma chi è Gabriele Corsi? Romano, 50 anni, attore ma anche comico e conduttore, nel 1990 vince il concorso presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, poi inizia una lunga gavetta a teatro. Poi sfonda in tv con la fiction Il maresciallo Rocca in cui interpreta il ruolo del carabiniere Michele Falcetti. Diplomatosi al Susan Strasberg’s Actor Studio, ha partecipato poi alla serie Boris e alla miniserie Romanzo Siciliano, mentre al cinema ha fatto parte del cast Febbre da cavallo - La mandrakata. Molto del suo successo lo deve al Trio Medusa di cui fa parte dagli anni Novanta (dal 2001 su Radio Deejay conduce il programma Chiamate Roma Triuno Triuno con gli altri due ragazzi del trio, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi. con cui ha fatto parte anche di Quelli che il calcio...

Beppe Vessicchio, dal matrimonio con la moglie Enrica la figlia Alessia: è bisnonno di Alice e Caterina

Dal 2016 conduce il suo primo programma in solitaria, Take me out - Esci con me, trasmesso da Real Time, mentre nel 2018 Boss in incognito su Rai2 mentre nell'estate dello stesso anno è al timone di Reazione a catena - L'intesa vincente nel preserale di Rai1. Nel 2021 affianca Cristiano Malgioglio al commento della finale dell'Eurovision Song Contest su Rai1 e dopo la vittoria dei Maneskin i due si sono spogliati in diretta. Corsi è sposato con la giornalista di Repubblica Laura Pertici. La coppia ha due figli, Margherita e Leonardo. “Gran parte di quello che guadagno me lo spendo in viaggi”, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair. E’ un grande tifoso della Lazio. Ha dichiarato di essere agnostico. Dal 2012 al 2020 ha tenuto un blog per Il Fatto Quotidiano.

Lino Banfi, dagli strozzini ad ambasciatore dell'Unicef. L'amore per Lucia e i figli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.