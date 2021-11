Flavio Insinna, la depressione sconfitta grazie al padre e la compagna Adriana campionessa di taekwondo

17 novembre 2021 a

Flavio Insinna è un attore e personaggio televisivo, volto noto al grande pubblico anche per la conduzione del quiz L'Eredità. Dai film alle fiction, una carriera di grandi successi per lui. Per quanto riguarda la vita privata, la sua compagna è Adriana Riccio, conosciuta durante la sua esperienza ad Affari tuoi, il gioco dei pacchi: lei era una concorrente portacolori del Veneto. La donna è di origini venete ed è nata nel 1978. Appassionata di sport e pratica boxe e taekwondo, discipline che divulga e insegna come istruttrice. In passato la stessa Adriana è stata campionessa europea.

Flavio Insinna, dall'amore per Adriana Riccio alla mancanza dei figli: "Avrebbero avuto un papà assente"

Sulla mancanza dei figli, Insinna si è espresso così in una vecchia intervista a Vieni da me, da Caterina Balivo: "Sì non ho avuto un figlio, ma non è un cappotto, che si esce e si compra: non è successo, sono successe tante altre cose", ha detto. Per la sua carriera è stata importante la sorella Valentina: "Quando non mi hanno preso all’Accademia d’arte drammatica, mi sono chiuso nel mio dolore leopardiano nella casa al mare. Mia sorella - le sue parole in passato - ha deciso di aiutarmi e mi ha iscritto ad una scuola di teatro: quella scuola mi ha aperto un mondo, ho ricominciato a leggere e dopo due anni sono entrato nella scuola di Gigi Proietti. Da soli non facciamo niente, ci vuole sempre una sorella o un fratello che ti dà una mano".

Flavio Insinna, gli insulti ai concorrenti di Affari tuoi: "Non mi sono ancora perdonato"

Infine, sempre in passato, ha dovuto affrontare la depressione: "Mi ha salvato papà da medico - ha spiegato in una vecchia intervista -. A un certo punto si è impuntato e mi ha fatto curare perché non ci si deve vergognare. Io ho avuto un periodo in cui non mi sono voluto far aiutare. Mio padre, poi, che era di marmo, ha aspettato e poi ad un certo punto ha fatto uscire il medico e ha detto: si fa così", il racconto di Flavio. Insinna è lo Special guest di Prodigi, il programma condotto da Serena Autieri e Gabriele Corsi in onda mercoledì 17 novembre.

