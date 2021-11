Samanta Togni, dal figlio Edoardo alla storia con Christian Panucci e il matrimonio con Mario Russo

17 novembre 2021 a

Samanta Togni è una ballerina e personaggio televisivo, nota al grande pubblico (anche) per la sua lunga partecipazione a Ballando con le stelle. Nata a Terni il 21 aprile 1981, è figlia d’arte, il padre Sandro Togni e la madre Loredana Camilli l'hanno subito avvicinata alla danza quando aveva soli 3 anni. Nel 1998 è volata negli Stati Uniti, dove con il ballerino ucraino Maksim Chmercovskiy ha formato una coppia letteralmente imbattibile. I due, infatti, hanno vinto presto il premio coppia di Ballo Usa e sono diventati la seconda coppia più forte negli Stati Uniti.

Dopo essersi aggiudicata anche la finale al Miami Open Under 21, Samanta Togni è tornata in Italia diventando appunto una delle maestre più apprezzate del programma Ballando con le stelle. Nel 2016 ha trionfato nell’undicesima edizione danzando in coppia con l’attore Iago García. Per quanto riguarda la vita privata, giovanissima si è sposata con l’imprenditore Mirko Trappetti, da cui si è separata dopo molti anni. Nel 2001 la coppia ha avuto un figlio, Edoardo. Dopo un fidanzamento con lo sportivo Daniele Mai, nel 2009 la Togni ha incontrato Stefano Bettarini, suo compagno di ballo durante la quinta edizione di Ballando con le stelle. Tra i due è sbocciata pure la passione seppure per un breve periodo.

La ballerina è stata poi legata anche allo scrittore Nicola Paparusso e in seguito all’ex calciatore Christian Panucci. Oggi Samanta Togni è felicemente sposata con il chirurgo plastico Mario Russo. L’incontro con Samanta è avvenuto per puro caso sul treno: un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che hanno cominciato a conoscersi prima della decisione di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso febbraio 2020 con una cerimonia presso il Mulino Eroli di Narni con 140 invitati selezionati. Russo ha avuto tre figli da una precedente relazione. Per amore di Samanta, Mario Russo ha rinunciato alla sua vita a Dubai dove lavorava da anni e ha deciso di trasferirsi a Roma. Samanta Togni è tra i giurati di Prodigi, l'evento show di Rai1 in onda mercoledì 17 novembre.

