Laura Marzadori, i disturbi alimentari in passato: "Non mangiavo più". Ora è fidanzata con Eugenio Silvestri

Laura Marzadori è una giovane musicista molto famosa e apprezzata, primo violino alla Scala di Milano. Nata a Bologna il 9 gennaio 1989, sotto il segno del Capricorno, a soli quattro anni ha iniziato a suonare il violino, con il metodo Suzuki. Ad appena 25 anni ha vinto appunto il concorso internazionale per primo violino del Teatro alla Scala di Milano. Per Laura Marzadori questo non è stato un arrivo, ma una partenza verso una carriera nel mondo della musica che ha pochi eguali per la sua giovane età.

Laura Marzadori, la sexy violinista della Scala: "Mi sento bella, non ho paura del giudizio altrui"

Laura Marzadori è anche un’influencer da centinaia di migliaia di follower sui social. A 16 anni ha inoltre il più prestigioso premio violinistico nazionale, quello Città di Vittorio Veneto che le ha aperto le porte di lavori e concerti internazionali. Per quanto riguarda il concorso vinto alla Scala a 25 anni, fu un giudizio unanime della giuria presieduta da Daniel Barenboim. Dopo un periodo di prova è entrata stabilmente a ricoprire questo prestigioso ruolo, collaborando con i più famosi direttori d’orchestra, tra cui lo stesso Barenboim, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Zubin Mehta e Antonio Pappano.

Laura Marzadori, la bella violinista che incanta: influencer e modella spontanea

In passato ha avuto alcuni disturbi alimentari: "Non mangiavo più. Tra i 16 e i 17 anni ho avuto diversi problemi - ha ammesso in una intervista a Oggi è un altro giorno -. Mi sono fatta aiutare in una struttura, con l’aiuto dei miei genitori che mi sono stati sempre vicino". Questa esperienza è stata raccontata nel libro L'altra metà delle note. Per quanto riguarda la vita privata, la violinista è fidanzata con il musicista Eugenio Silvestri. Laura Marzadori è tra i giurati di Prodigi, la trasmissione evento dedicata ai giovani talenti in onda su Rai1 mercoledì 17 novembre.

