Non è l'Arena, dal caso Eitan ai green pass falsi: poi il faccia a faccia tra Massimo Giletti e Matteo Renzi

17 novembre 2021 a

a

a

Torna l'attualità con l'appuntamento in prima serata su La7 di Non è L’Arena, il programma di Massimo Gilettiin onda dalle 21,20. Tanti i temi che saranno affrontati nel corso della puntata di mercoledì 17 novembre. Si comincia con il caso di Eitan, il bambino sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone e da allora conteso dai nonni in Italia e da quelli in Israele.

Non è l'Arena, sotto accusa Luciano Casamonica e il suo stile di vita: scontro con Francesca Fagnani | Video

Spazio quindi per l’intervista a Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan che nei mesi scorsi ha di fatto rapito il bambino portandolo via dall’Italia dove gli altri nonni e gli zii paterni avevano la custodia. La criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocata Andrea Catizone specializzata in diritto di famiglia, saranno in trasmissione per parlare del caso. E poi ancora l’emergenza Covid con il punto al 17 novembre. Piazze no vax, nuove regole e i rischi di un ritorno a vecchie restrizioni a causa dell’aumento dei contagi. In tutto questo ci sono pure i furbetti come il medico Antonio De Luca finito al centro di un’inchiesta della Procura di Roma sui green pass falsi che vedrebbe coinvolto anche quello di Pippo Franco.

Telecamere nascoste in un festino a luci rosse. Le confessioni delle escort e le dipendenze dal sesso | Video

Ospiti del dibattito Nunzia Schirilò, Luca Telese, Gianluigi Paragone, Nino Cartabellotta, Matteo Bassetti. Tra gli ospiti lo youtuber Social Boom denunciato perché entrato alla fiera di Rho con un green pass falso. Spazio anche all’atteso faccia a faccia tra Massimo Giletti e Matteo Renzi dopo le polemiche sull’inchiesta sulla fondazione Open e lo scontro con il Movimento 5 stelle. Appuntamento quindi su La7 dalle 21,20 con Non è l'Arena.

Giornalista si finge escort minorenne e pubblica annuncio per il sesso. Decine di telefonate. Il cliente smascherato | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.