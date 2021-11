Malika Ayane, dalla figlia Mia alle storie con Cesare Cremonini e Federico Brugia: ora l'amore con Claudio Fratini

17 novembre 2021 a

Malika Ayane è una delle voci più originali e apprezzate nel panorama della musica italiana, capace di incantare con la sua versione de La prima cosa bella e 4 volte presente a Sanremo. Nata a Milano il 31 gennaio 1984, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, Malika Ayane è di origini magrebine: suo papà è marocchino, mentre la mamma è italiana. Già a 11 anni si è fatta notare per la sua voce strepitosa, cantando nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala. Per quanto riguarda la vita privata, Malika, da giovanissima, è stata legata per sei anni al fidanzato con il quale ha avuto una bambina, la piccola Mia.

Malika Ayane, gli amori e la relazione finita con Cremonini: "Non potevo permettermi un fidanzato bambino"

Nel 2009 Malika ha avuto una relazione di qualche mese con Cesare Cremonini, un’esperienza breve ma che le ha dato tanto. Poco dopo la fine della storia con il famoso cantante, la Ayane è stata avvistata insieme a Federico Brugia. In pochissimo tempo, i due sono volati in America e si sono sposati in gran segreto a Las Vegas. Al loro ritorno, nel dicembre del 2011, hanno celebrato il loro matrimonio a Milano con rito civile. Malika ha subito stretto un bellissimo rapporto con le due figlie di Federico, Ludovica e Matilde.

La coppia si è separata nel 2016, e un paio d’anni dopo la cantante ha iniziato a frequentare Claudio Fratini. Quest'ultimo è un manager. Di lui Malika Ayane ha detto, in un’intervista a Vanity Fair: “Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi”, le sue parole. Malika Ayane è tra i giurati della trasmissione Prodigi, in onda su Rai1 mercoledì 17 novembre, condotta da Serena Autieri e Gabriele Corsi. Guest star della giuria Flavio Insinna, conduttore delle precedenti edizioni del programma.

