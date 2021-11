Extraliscio, da Mirco Mariani a Moreno il Biondo e Mauro Ferrara: i loro matrimoni e il rapporto con Casadei

17 novembre 2021 a

Gli Extraliscio sono un gruppo musicale italiano, formatosi in Romagna nel 2014 e che è diventato noto al grande pubblico per la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 insieme a Davide Toffolo, piazzandosi al dodicesimo posto. I componenti della band sono Mirco Mariani, nato a San Piero in Bagno il 26 agosto 1969, Moreno il Biondo, Mauro Ferrara.

Gli Extraliscio hanno preso parte alla rassegna condotta da Amadeus con il brano Bianca luce nera con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il brano è stato prodotto dalla Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi, al suo esordio come editore musicale. Tornando principalmente a Mirco Mariani, con lo pseudonimo di Fwora Jorgensen, nel 2019 è uscito l’album da solista con ospiti come Mitchell Froom, Francesco Bianconi e Mauro Ermanno Giovanardi. Nel 2019 ha partecipato al tour Bastasse il cielo del cantautore Pacifico e alle registrazioni del primo disco solista di Francesco Bianconi, Forever. Per quanto riguarda la vita privata, si sa che è sposato.

Altro componente degli Extraliscio è Mauro Ferrara, all'anagrafe Mauro Carlini, un esperto di liscio nato il 12 luglio 1948. Il suo nome d’arte Mauro Ferrara gli è stato dato da Raoul Casadei perché il grande artista era solito soprannominare le persone in base al paese di provenienza. L’artista ha fatto a lungo parte dell’Orchestra Casadei. Il maestro del liscio Raoul Casadei è venuto a mancare a causa del Covid il 13 marzo scorso. Per quanto riguarda la sua vita privata, Mauro Ferrara è sposato con una donna di nome Carla da moltissimi anni. Gli Extraliscio sono tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di mercoledì 17 novembre in onda su Rai1 a partire dalle 14. Tra gli altri ospiti anche Tony Esposito, l'autore della celebre Kalimba de Luna.

