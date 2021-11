Tony Esposito, la moglie Eleonora Salvadori e i due figli: la femmina vive a Barcellona

17 novembre 2021 a

Tony Esposito è un grande musicista italiano, famosissimo soprattutto per gli anni Ottanta. Nato a Napoli il 15 luglio 1950, Tony Esposito è uno dei principali esponenti della world music, capace di mescolare la melodia partenopea a sonorità provenienti da molte parti del mondo. Ha qualcosa come 16 album in studio pubblicati in quasi cinquant’anni di carriera e una miriade di collaborazioni.

Tanti artisti infatti si sono affidati al suo sound, da Pino Daniele a Edoardo Bennato, e poi Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni e Francesco Guccini. Ha quindi dato vita con Tullio De Piscopo, James Senese, Joe Amoruso, Rino Zurzolo e Fabio Forte al blues metropolitano. Più di recente è stata importante la sua collaborazione con artisti come Enzo Avitabile ed Enrico Capuano. Il suo Blues metropolitano è diventato anche un film del 1985 diretto da Salvatore Piscicelli, in cui nel cast era presente pure Barbara D’Urso, oltre ai colleghi Pino Daniele e Tullio De Piscopo.

Il suo brano sicuramente più famoso è Kalimba de Luna, di cui i Boney M. pubblicarono quasi contemporaneamente una cover in lingua inglese e che ancora oggi viene ballato nelle discoteche di tutto il mondo. Il brano ha venduto 5 milioni di dischi. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con Eleonora Salvadori, ha due sorelle, Anna ed Eva, ed un fratello, Pasquale. Tony Esposito e Eleonora Salvadori hanno vissuto il loro amore e matrimonio sempre ben lontani dai riflettori. Dalla loro relazione sono nati due figli, un maschio e una femmina: "Che rapporto ho con loro? Bellissimo, mia figlia vive a Barcellona, mio figlio a Roma", ha dichiarato in una vecchia intervista. Tony Esposito è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone, nella puntata di mercoledì 17 novembre.

